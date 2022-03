Contracrónica Jamaica-El Salvador: El objetivo quedó a medias en Kingston

El caribe no ha sido placentero para la selección salvadoreña en muchas ocasiones y el juego ante Jamaica se presentaba como un desafío para un equipo que quería cerrar de mejor manera la octagonal y mantener las posibilidades latentes para los juegos ante Costa Rica y México.



Los dirigidos por Hugo Pérez no contaban con algunos habituales como Alex Roldán y Enrico Dueñas, sin embargo, la intensidad, la motivación y la ilusión arrasaba en comparación a la escuadra de Jamaica. Los caribeños no tenían un buen ambiente, con muchos legionarios ausentes, un técnico que apenas tenía tres meses en el cargo y sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de Catar.



Con un clima agradable a pesar de que en los días previos la lluvia y el viento se presentaba como un punto clave en el juego de eliminatoria, jamaiquinos y salvadoreños saltaron al Independence Park ante un marco de público muy pobre con un aproximado de mil aficionados de las 4 mil entradas a disposición.



“Hay un salvadoreño en todas partes”, ese es el dicho y Kingston no fue la excepción. Pocos, pero se hicieron sentir en cada participación del combinado nacional.



Llegó la hora de la verdad, el juez dio inicio al encuentro y como en muchas ocasiones atrás, los primeros minutos volvieron a ser eternos para la azul con mucha tensión en el plantel y un rival que se mostraba más activo.



Al minuto cinco se vino el gran susto para los salvadoreños con una escapada en velocidad de Leon Bailey que se sacó de encima a Mario González, pero no pudo evitar el cierre providencial de Roberto Domínguez.



La selección se encontraba nerviosa, con mucho pase impreciso y con un poco de temor a perder el balón y que los atacantes caribeños los liquidarán en velocidad.



A pesar del comienzo flojo, fue el volante de contención Narciso Orellana, quien ayudó a sacudir la tensión de los cuscatlecos con un disparo de larga distancia que obligó al portero André Blake a lucirse desviando el esférico arriba de la portería.



Luego de obligar a Jamaica a retroceder, se vino el gol sobre minuto 21’, por parte de uno de los muros en la zaga como Eriq Zavaleta. El defensor del Galaxy ganó en el juego aéreo tras un centro de Eric Calvillo para batir al portero jamaiquino.



La tarea se estaba cumpliendo y parecía que El Salvador iba a obtener su segunda victoria en condición de visitante, sin embargo, nada bueno se consigue fácil. Ravel Morrison estrelló el palo izquierdo de Mario González con un tiro desde el borde del área para ahogar el grito de gol en los aficionados jamaicanos.



Un poco de suerte no viene mal. La dicha fortuna estaba del lado de los cuscatlecos quienes observaron como André Gray desaprovechó un mano a mano con Mario González y mandó el esférico a las nubes.



El portero nacional no puede irse de un escenario de la región sin dejar una parada antológica y así fue al desviar un remate de cabeza de Daniel Green que se alojaba en el ángulo.



El público se comenzó a impacientar en el “Independence Park”, lanzando insultos ante el árbitro con cada interrupción y al cuerpo técnico de los jamaicanos encabezados por Paul Hall.



André Gray tuvo su revancha y a los 72 minutos se vino un baldazo de agua fría para la azul con el tanto del delantero tras una jugada en el área chica. La tribuna explotó en el estadio y comenzaron los bailes de los aficionados tras el desahogo en las gradas.



Ya sobre el final, la escuadra nacional sacó fuerzas con los cambios en busca de la victoria anhelada, sin embargo, faltó precisión en el último pase.



El pitazo final dejó insatisfechos a ambos planteles que acariciaron los tres puntos en algún momento.