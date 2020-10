"Contra Chalatenango nos vamos a jugar la clasificación a la otra ronda"

Chalatenango será el próximo rival de Santa Tecla, por la fecha tres de la fase fe zona. Será ante los norteños el primer partido de local para los tecleños en la cancha de Las Delicias.

Desde que terminó el juego contra Marte, que tuvo como desenlace un empate por 1-1,el timonel de Santa Tecla, Juan Sarulyte, tiene en claro que contra Chalatenango peleará por la segunda plaza del grupo de cara a la segunda ronda.

"Creo que nuestra clasificación va a ser con Chalatenango, porque sabemos que Alianza ya se despegó. Entones, creo que ante Chalatenango será in juego crucial para nosotros. Ahí sabremos quién va a acompañar al Alianza", dijo el timonel argentino.

Por otra parte, Sarulyte reiteró que equipo irá al ensayo y error en este certamen con los tecleños.

"Ya dije el otro día, que el ensayo y error va a hacer que vaya conociendo a los jugadores. Creo que en el primer tiempo fue muy confuso. Hicimos mucho traslado de pelota, pero no llegábamos y no lastimamos al contrario. Poco a poco vamos a revertir esta mala racha de no convertir. Me gustó mucho más el segundo tiempo",, apuntó el estratega de Tecla.

Luego, el estratega se fue conforme con lo que hizo su equipo en la segunda parte del partido, para poder emparejar el compromiso con el tanto de Rodrigo Ribera6, por la vía del penalti.

"Me quedo conforme con mi equipo, porque sé que generó muchas situaciones en el segundo tiempo y con eso me voy a quedar.