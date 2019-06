Continuidad de Giovanni Trigueros en El Vencedor aún no es segura

José Ferrufino, dirigente y médico de El Vencedor, benjamín de Primera División en el Apertura 2019, indicó que Giovanni Trigueros tiene la confianza para seguir al frente del banquillo del plantel, luego de que lograra llevar al equipo al circuito de privilegio.

Pero no todo es así de sencillo en el equipo tabudo. Según Ferrufino, quien también es alcalde de Santa Elena, dijo que la continuidad de Trigueros dependerá de lo financiero.

"La idea es que Trigueros siga en el cargo. Él es quien nos llevó a primera. Pero lo que no sabemos es la pretensión económica de él. No es lo mismo segunda a primera. No hemos hablado con él hasta ahorita", apuntó Ferrufino, este miércoles.

Por su parte, Trigueros dijo Deportes Grupo LPG que la dirigencia del plantel naranja no se ha comunicado con él, luego de haber logrado el ascenso a primera, el domingo pasado.

"No puedo decir nada porque no se ha comunicado conmigo. No me han dicho si continúo o no. Pero sí, no es lo mismo primera que segunda. Yo estoy esperando que me hablen", aseguró Trigueros.