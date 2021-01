Continuidad de Corti en Águila aún no es segura

Alejandro González, vicepresidente deportivo del Águila, confirmó en el Güiri Güiri al Aire que hay expectativa sobre la continuidad del técnico Ernesto Corti en el banquillo emplumado para el próximo torneo.

La expectativa surge luego que el entrenador argentino pudiera aceptar una mejor oferta de un equipo de afuera y truncar el anhelo del conjunto migueleño de mantenerlo para el Apertura 2021.

"Nosotros como directivos estamos bien claros y desde el primer momento que yo platiqué, él fue bien claro que cualquier oferta que pudiera salir en el camino, él estaría en la libertad de marcharse, sé que en este momento no ha tomado una decisión y va a tomar su decisión después de que termine el último partido, como profesional está concentrado y nosotros también estamos concentrados con la final", explicó el vicepresidente del cuadro migueleño.

González recalcó que la prioridad es seguir con el argentino Corti para el Clausura 2021,

"Lo ideal sería darle continuidad, en eso estamos como directivos, pero quien tiene la decisión es el profesor Corti y como ya lo dijo tomará una decisión cuando esto termine, hoy por hoy estamos en llegar hacer un buen papel y terminar de esta manera un proyecto que tuvo problemas al principio pero logramos enderezar el barco y poner Águila donde tiene que estar", reforzó.

González también definió como complicada la situación de los equipos salvadoreños en medio de la pandemia, sobre todo en el tema de las taquillas.

"Ha sido bastante complicado en el sentido de tener limitada la entrada de público a los estadios y en Águila es más complicado porque no solo es el tema del covid sino estar jugando en horas donde el sol afecta bastante a nuestra afición. Me preocupa cómo esto va a comenzar, estaremos no de la misma manera cuando hubo excepción al país, pero sí bastante alto y es un tema delicado", comentó el dirigente.

Alejadro González destacó que los equipos y otros actores hicieron un esfuerzo para el retorno del fútbol tras el confinamiento por la pandemia. "Ha sido complicado y lo que viene no va a ser la excepción".

El dirigente del cuadro emplumado además abordó el tema financiero del Águila y ve panorama complicado para salir tablas en el Apertura 2020.

"Sabemos que el estadio ha sido limitado, entendería que si fuera una situación normal en la que se estuviera llevando a cabo, tal vez si hubiéramos podido salir, sino tablas, cerca de tablas pero la situación con estado limitado y la gente que se cuida mucho limita los ingresos, creo estar más que seguro que no lograremos cumplir el aspecto financiero al final", enfatizó.

Otro tema analizado con Alejandro González fue el de los extranjeros brasileños del Águila.

"Con los dos brasileños la recuperación ha sido lenta, afecta no haber estado jugando de titulares y tienen que ir poco a poco entrando a la cancha, la opinión técnica es que ambos son muy buenos, pero obviamente para desempeñar el 100% deben tener continuidad deportiva y en ese caso nosotros tenemos buenas referencias de ellos y tienen contrato por un año, creemos que los dos jugadores bien cuidados van a logra hacer la diferencia para lo cual nosotros los trajimos", expresó.

Y cerró la charla con la afirmación de que para el próximo torneo la parte financiera para Águila podría mejorar. "Tendería a mejorar, esperando que se nos inaugure el alumbrado eléctrico y volver a jugar de noche, las entradas mejorarían...Entendería yo que la planilla se mantiene en un 95% y de ahí para adelante esperar que se nos dé la luz eléctrica lo más pronto posible".