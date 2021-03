Continúa la venta de boletos para el partido de selección y FESFUT no detalla cuántos se han vendido

Smart Ticket y la FESFUT han sido los encargados de distribuir los boletos a disposición del partido El Salvador-Granada a disputarse este jueves a las 8:25 pm en el Estadio Cuscatlán.

La semana pasada la Federación anunció que se iban a comenzar a vender los boletos de manera electrónica en la página web de “Smart Ticket”. Este pasado lunes comenzó las ventas de manera presencial en las instalaciones de la FESFUT y en el kiosco de Smart Ticket, ubicado en el tercer nivel del centro comercial Galerías.

“Estamos súper contentos como empresa boletera por la aceptación que ha tenido la venta en línea, ya que nuestra modalidad de tickets es precisamente de manera electrónica, ya sea que lo compren en línea o las personas se acerquen al kiosco. La ventaja es que con el boleto se maneja el código QR de validación, entonces estamos impulsando a la gente que comprende a través de nuestros canales y minimizamos el contacto físico ”, expuso la encargada de Smart Ticket.

Según la encargada de mercadeo de la empresa de boletos, Marta Contreras , ha habido movimiento en los últimos días tanto de manera presencial, como las compras de manera electrónica.

“Vemos a los aficionados contentos, entusiasmados, que viene en grupo familiar o viene una persona que nos dice que van a ir con sus amigos. Por eso estamos contentos que ha habido buena respuesta, que estamos innovando la modalidad de venta en línea y quiérase o no, todo cambio cuesta dar ese paso, entonces vemos a la gente motivada ”, descrito Contreras.

En cuanto a la venta de boletos de manera electrónica como presencial en Smart ticket , las ventas van parejas sin mostrar un favoritismo de un método sobre el otro.

“Vamos parejos, las personas a veces piensan que por venir acá es más seguro. De todas formas, a todas las personas que vienen acá les enviamos el ticket por correo electrónico con el código encriptado, así que de esa manera si se les pierde el que compran acá, tienen el otro de respaldo ”, detalló la encargada de mercadeo de Ticket inteligente.

Este día hubo un par de aficionados como Erika Guzmán, quien explicado lo motivada que está por presenciar el partido de este jueves.

“Estoy motivada, vine a comprar las entradas de Sol General para mí y otras personas. Me parece más cómodo este método de preventa sin muchas complicaciones. Me llamó la atención el método electrónico pero mis amigos querían el boleto físico. En cuanto al partido siento que vamos a ganar aunque nos van a hacer falta los seis jugadores que se fueron de la selección ”, comunicó.

Volviendo al tema de venta de entradas, hay que destacar que este tipo de compra también evita la reventa de las entradas en el día del partido debido al código que se otorga con la compra del boleto.

“No hay un número límite de entradas para una persona, ya que con el código que se les da a los aficionados, no se puede utilizar para la reventa por eso no hemos puesto número límite y algunas personas han adquirido hasta 8 boletos. Eso sí, si la capacidad de cierta localidad está agotada, pues efectivamente ya no se podrá comprar más para esas personas ”, dijo Marta.

La venta de boletos en Smart Ticket y en la FESFUT continuará mañana de manera regular desde las 10am hasta las 6pm. La Federación todavía no ha anunciado si se venderán boletos en el estadio Cuscatlán horas previas al encuentro frente a Granada.

Hay que recordar que son 9,728 boletos los que la Federación puso a disposición debido a que equivale al 30% del aforo del Cuscatlán según los registros de FIFA.

Los precios de las diferentes entradas son las siguientes:

Sol General: $ 10

Sol Preferente: $ 15

Sombra: $ 25

Tribuna: $ 30