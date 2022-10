Conte confirma que Richarlison podrá jugar el mundial con Brasil

El brasileño Richarlison, del Tottenham Hotspur, llegará a tiempo para disputar el Mundial de Catar 2022, después de lesionarse este fin de semana, según indicó su técnico Antonio Conte.

El delantero sufrió una lesión en el gemelo, que amenazó con poner en peligro su presencia en el próximo Mundial.

Sin embargo, su técnico, Antonio Conte, fue rotundo este lunes en rueda de prensa y aseguró que el brasileño llegará a tiempo a la cita internacional.

"No, no se va a perder el Mundial. Seguro que no. Te lo puedo confirmar que el jugador no está en riesgo de perderse la Copa del Mundo", dijo el técnico italiano en la previa del duelo contra el Manchester United.

Richarlison, que se tuvo que marchar en el minuto 52 del partido contra el Everton, pasó por zona mixta en muletas y llorando, lo que disparó la preocupación por su estado físico.

El brasileño, que llegó este verano al Tottenham por 60 millones de libras (66 millones de euros), ha sido un fijo en las convocatorias de Tité y ha tenido minutos en los últimos seis partidos de la selección verdeamarela.