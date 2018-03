Conte: “Morata es un buen fichaje y será titular”

El entrenador del Chelsea, Antonio Conte, aseguró este viernes que la llegada del delantero español Álvaro Morata desde el Real Madrid será un "buen fichaje" y que llegará al actual campeón de la Premier League para ser "titular".El preparador italiano explicó en rueda de prensa previa al encuentro amistoso contra el Arsenal, que se jugará este sábado en Pekín, que Morata es "un jugador joven que puede mejorar mucho" y que confía que "demuestre su valía" en el Chelsea.Si bien Chelsea y Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador por valor de cerca de 80 millones de euros, según medios ingleses, el jugador aún tiene que cerrar su contrato con el que será su nuevo equipo y pasar el reconocimiento médico.Conte entró a valorar estas cifras y, aunque no las confirmó, afirmó que "el mercado está loco", algo que ejemplificó con los fichajes de Lukaku por el Manchester United, que se estima en unos 80 millones de euros, o el de Lacazette por el Arsenal (65 millones de euros). "Por un lateral derecho, pagas 60 ó 70 millones de euros", insistió."Con la locura de dinero que hay, si quieres comprar un jugador normal tienes que pensar en pagar 40 ó 50 millones de euros, pero la situación es la que es. Tenemos que tener cuidado y no cometer errores porque, cuando tienes que gastar tanto dinero, es muy importante elegir bien", añadió.La llegada de Morata a la escuadra blue podría acelerar el adiós definitivo del punta hispano-brasileño Diego Costa, actual goleador del equipo, al que la mala relación con el entrenador italiana le ha condenado a buscarse una salida que podría cerrarse con su vuelta al Atlético de Madrid o a otros equipos como el Milan.Conte no quiso hablar de Costa, que no acudió a la gira asiática del club, y zanjó la pregunta diciendo que "desde enero, la situación de Costa está clara para el club, para él y para su agente. Para mí, el asunto está cerrado".Su rival en el partido de mañana, el francés Arsne Wenger, también fue preguntado por sus jugadores españoles: interpelado acerca de si Bellerín (pretendido por el Bara), Cazorla, Lucas Pérez y Monreal permanecerán en el club, el alsaciano respondió con un escueto "sí".