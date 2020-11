Conte: “Hubo falta de Mendy sobre Achraf”

Antonio Conte, entrenador italiano del Inter de Milán, analizó la derrota de su equipo, del que ponderó su rendimiento, frente al Real Madrid (3-2) y criticó que el árbitro francés Clément Turpin no señalase falta del galo Ferland Mendy sobre el marroquí Achraf Hakimi en la jugada que dio origen al 1-0.



“¿El pase atrás? Hubo una falta de Mendy sobre Achraf, y luego en el gol de Ramos hay que marcar con fuerza. Los detalles cambian, pero la mentalidad con la que jugamos me deja satisfecho. Estamos creciendo”, comentó en declaraciones recogidas por la página web del club.



"Para bien o para mal es mi Inter. Tenemos que crecer, pero no sé cuántos equipos han jugado así en Madrid. Los goles fueron dos regalos, tenemos que mejorar, pero marcamos dos goles y tuvimos varias ocasiones para hacer el 2-3. Entonces lo sufrimos. Los resultados no recompensan los esfuerzos que hacemos, pero al mismo tiempo muestran que los detalles deben ser atendidos al 100%. A veces cambian el juego”, prosiguió.



“No hay atajos, el Inter está siguiendo su camino. Si miramos el año pasado y este, hemos crecido mucho a nivel europeo. El equipo está convencido de sus medios. Son pasos importantes de crecimiento para entender cómo y dónde mejorar. Estamos decepcionados, sí, pero los resultados no reflejan nuestro rendimiento”, amplió.



El técnico italiano quiso insistir en el nivel mostrado por su equipo en su visita al Real Madrid: “Sabíamos que era un partido difícil, hemos recogido menos de lo que merecíamos en los tres partidos. Hemos tenido un buen encuentro, el Madrid había etiquetado el partido como una final y en las finales no las falla nunca. Han estado muy concentrados. No es fácil venir a Madrid y jugar así”, dijo.



Un Conte que, a pesar de ocupar la última plaza del grupo con dos puntos, confía en estar en octavos de final de la Liga de Campeones: "Hay nueve puntos en juego, sabíamos que este era el grupo más difícil de toda la ‘Champions’. Tenemos tres partidos y haremos todo lo posible para pasar la ronda porque este equipo ha demostrado que puede jugar con cualquiera. Quizás con un poco de suerte tendríamos más puntos. Debemos seguir trabajando, conscientes de que este es el camino correcto”, aseguró.