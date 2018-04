Francisco Jovel: “En mi Facebook recibí un mensaje que decía, 'felicidades por el primer partido amañado'”

Para el defensor central usuluteco de Audaz, Francisco Carlos Jovel, la experiencia que vive actualmente en el plantel vicentino tras denunciar que había sido contactado ayer en redes sociales por un desconocido para que hablara con algunos de sus compañeros a fin de amañar los últimos cinco partidos de liga que restan es inédita ya que nunca se imaginó vivir a sus 34 años estos momentos que le han generado temor por su seguridad y el de su familia.

¿Pensáste alguna vez encontrarte en una situación similar en el tema de los amaños que hubo en nuestro fútbol hace ya cinco años?

La verdad es bien complicado y difícil (éste tema) no por lo que te llegan a ofrecer, si no por que siempre como futbolista (pese a que no he sido uno brillante) me he manejado de una forma correcta, tratando siempre de ser disciplinado y honesto a la hora de estar en los equipos en que he militado y gracias a Dios nunca me involucrfé en cosas que denigran al futbolista ya que mi papá (el ex mundialista Francisco Jovel Cruz) es una persona que fuera y dentro de la cancha ha demostrado en su carrera su sencillez e integridad y en esas cosas le puedo envidiar y trato de seguir ya que en lo futbolístico no me puedo comparar a lo que él fue como jugador activo.

Entonces, ¿cómo fue que te metieron en todo este intento de amañar los últimos juegos de Audaz en la liga?

De repente revisando mi cuenta personal de Facebook observé que tenía un mensaje de una persona que no está registrado entre mis seguidores y al abrirla decía "¡¡Felicidades!! por el primer partido amañado, uno de uno" y pensé que lo decía por el juego que perdimos ante Limeño de visita. En ese momento le escribí preguntándole de qué se trataba, que si era una broma la plática en que me querían involucrar y me contestó que tenía un dinero para ofrecerme y a mi compañeros para amañar los siguientes partidos. Era una cuenta falsa, con cuenta falsa, no puedo decir que fuera del país, se identificaba con un nombre extranjero y con fotos de personas desconocidas. Pienso que ninguna persona que está involucrada en estos temas va a colocar su nombre verdadero para negociar.

Entonces ¿te estaba confirmando que el juego que perdieron ante Limeño de visita fue amañado?

No, que ellos quisieron amañar ese partido ante Limeño, que intentaron hacerlo pero al final no pudieron, por eso estaban insistiendo en hacerlo y por eso buscaron contactarme para hacerlo. Les dije que se habían equivocado de persona, que en ningún momento mancharía mi nombre y que no perjudicaría de dañar a mi equipo de esa manera y que lamentablemente se equivocaron conmigo y que dejaran de mandarme esa clase de mensajes porque no me quería ver involucrado en esa clase de problemas.

¿El ofrecimiento económico que te hicieron fue explícito?

Definitivamente, hubo un ofrecimiento de cierta cantidad de dinero para cada uno de mis ncompañeros, trataban de hacerme diferentes tipos de propuestas, para algunos y para todo el plantel, que si estaba de acuerdo en hablar con mis compañeros que había un mil dólares para los 11 titulares. Lo que hice fue dejarle de contestar a esta personas y eso al final creo que lo hizo retractarse de su ofrecimienteo al escribirme que no sabía que yo nunca me había involucrado antes en el tema de los amaños y que sentía mucho por haberme ofrecido eso, que no sabía que no me involucraba en este tipo de cosas y hasta allí llegó esa conversación.

¿Creés que hubo similares ofrecimientos a otros compañeros tuyos dentro de Audaz?

La verdad confío muchos en mis compañeros, sé que ninguno sería capaz de hacerlo porque sabemos en la situación en que estamos en la liga y siento que todo esto es como una guerra psicológica, que traten de alejarnos del tema principal que es pelear por el no descenso y creo que es algo interno, que es algo dentro de nuestro fútbol para buscar que el equipo baje. Siento que no lo lograrán porque hay jugadores que quieren a este equipo y no serían capaces de dañarlo.

Luego del ofrecimiento, ¿quién fue la primera persona que le comentaste esa experiencia?

En el primer momento hablé con el profesor (Carlos) Romero y con Roberto valiente, los actuales responsables en el campo técnico del equipo y ellos en ese mismo momento me dijeron que les dijera todo a la directiva y luego al resto del plantel. Esto fue ayer en la mañana, pensé mucho en cómo decirle al profesor Romero todo esto ya que me sentía en duda decirlo porque es un tema delicado, porque no sé qué tipo de personas están atrás de todo esto y tengo temor por mi integridad y la de mi familia. Por eso no sabía si decirlo o no, confío en Dios y siempre hay que tener sinceridad y lealtad con las personas que te están ayudando en el equipo como el presidente Juan Pablo Herrera. Tengo dos años de estar con el equipo, ascendí con ellos a la liga mayor y nunca me prestaría para hacerle daño.

Entiendo que le comunicaste todo esto al plantel ayer en el entreno...

Sí, luego del entreno hubo una pequeña reunión donde expuse todo lo que he dicho. Les expresé que esto no nos tiene que afectar, ni psicológicamente ni deportivamente. Siento que el plantel está bien, lo hemos demostrado en los últimos partidos. El equipo sigue adelante para poder sacar un buen resultado mañana (hoy) ante Metapán.

¿Qué te han comentado tus compañeros de equipo luego de saber el ofrecimiento económico para perder los últimos cinco juegos de liga?

La verdad me llevo bien con todos, siempre he tenido esa simpatía con todos, bromeamos y esto lo tomamos así, no yo porque fue a mí quienes me buscaron y siento que ninguno de ellos son personas con morbo en la cabeza, que con dinero se pueden arreglar las cosas y espero salir junto a ellos de todo este penoso tema y enfocarnos mejor en ayudar a nuestro compañero (Víctor Durán) que se fracturó su pie en el entreno y no pensar con algo incómodo como es el tema de los amaños aya que las personas piensan que los jugadaores somos títeres y que nos pueden manejar de cualauier manera. Repito que los que quisieron hacer esto se equivocaron porque somos jugadores que estamos comprometidos con el fútbol y con la familia.

¿Hubo otro ofrecimiento a otros compañeros tuyos ya que la dirigencia afirma que tienen audios que hablan de ese ofrecimiento económico?

La verdad desconozco si hubo otros intentos con otros compañeros en el equipo, a mí me contactaron por medio de mi cuenta en el Facebook porque ellos sabían que no estaba jugando, pero como que también sabían que estoy pendiente de ellos, como un líder para ellos pero nunca seré un líder negativo y siempre he tratado que eso prevalezca en mi personalidad. No sé si hubo otro ofrecimiento, no sé si hay otros audios sobre el tema, no estoy sabedor de eso.

¿Cómo te marcará este tema en tu carrera a futuro?

No siento que me pueda afectar, nunca he sido una persona que se mueve con rodos como se dice, que otras persona me pueden manejar, tengo prinicios y carácter sólido, mi carrera sigue, solo es una experiencia negativa que debo de asimilar y seguir adelante. Vengo de una familia humilde y de principios y agradezco a Dios no permitir en haber caído en la trampa del dinero sucio y por estar en un equipo que ha manejado bien su estancia en la liga mayor, con personas que puedes confiar siempre.