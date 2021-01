Tigana: "Contaba con Blanco pero me dijo que no tenía cabeza para seguir"

Luego de las declaraciones publicadas por EL GRÁFICO en el que el delantero Oswaldo Blanco reveló los motivos de su salida de Alianza, el equipo salió al paso y dijo su versión de los hechos tras la baja del colombiano.



El técnico paquidermo Milton Meléndez dijo que el equipo contaba con Blanco para el próximo torneo pero este ya les había hecho saber que no tenía cabeza para continuar en la organización.



Oswaldo declaró a este periódico que la razón de su salida es que el contrato estaba por vencerse y no le aseguraban su continuidad.



"El miércoles hablé con Oswaldo para saber qué había pasado y me dijo que no tenía cabeza para seguir en Alianza", aseguró el DT capitalino.



Agregó que "contaba con él para los próximos torneos. En la tarde nos habló el representante para hacernos saber que no seguiría en el equipo".



Por su parte, Pedro Hernández, vicepresidente de Alianza, lamentó las formas en las que se da la salida del delantero. "El martes recibimos la llamada del gerente del equipo que Oswaldo no tenía cabeza para jugar con Once Deportivo".



"El equipo se le debían 14 días y gracias a Dios se pudo solucionar el tema el día de ayer (jueves)". Agregó que además tienen conocimiento que el jugador ya fue contactado por un equipo de primera división, sin revelar el nombre de este. Blanco partió este día rumbo a su natal, a la espera de definir su futuro.