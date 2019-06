Conocé más de los refuerzos del Águila, campeón nacional

Los ojos están puestos en los nuevos refuerzo del Águila, el campeón nacional del fútbol salvadoreño. Hasta el momento son seis los fichajes del monarca salvadoreño con los cuales buscará repetir la hazaña del Clausura 2019 y adjuntar la corona número 17 a sus vitrinas.

El mercado de piernas en el fútbol salvadoreño está en su clímax y el técnico emplumado Carlos Romero, por el momento, ha reforzado su medio campo y ya tiene a los que serán referentes en la zona de ataque.

De esta forma, Águila ya oficializó las contrataciones de los dos extremos Fernando Castillo, que proviene de C.D. FAS y Elvin Alvarado, exjugador del Audaz.

En el ataque, debido a la marcha de Waldemar Acosta y Richard Mercado, el estratega salvadoreño se hizo de los servicios del uruguayo Javier Lezcano y del ariete charrúa Gonzalo da Luz y en la zona baja, Edgardo Mira llegará a reforzar la que fue la mejor defensa del Clausura 2019.

Acá te resumimos a los fichajes emplumados:

FERNANDO CASTILLO

Fernando Castillo, que vistió la camisa de FAS durante ocho torneo cortos, llega al Águila con el compromiso de hacer bien sus labores. El extremo derecho, afirma que buscará en Águila retomar su mejor versión.

"Es una gran responsabilidad llegar a un equipo tan grande como lo es Águila y el actual campeón. Espero poder salir campeón y hacer las cosas de la mejor manera como siempre lo trato de hacer. Voy a luchar un puesto porque sabemos que Águila tiene jugadores que vienen haciendo las cosas muy bien, esperemos con la confianza que tome en selección pueda llegar al mejor nivel posible", dijo Castillo.

ELVIN ALVARADO

Por su parte, Elvin Alvarado, toma al Águila como un gran reto, teniendo en cuenta que en el torneo pasado, su llegada al cuadro emplumada fue frustrada por la dirigencia de Audaz.

"Lo tomo como un gran compromiso tanto por lo que representa Águila, por su historia, por su gran afición y sabiendo que actualmente es el campeón. Lastimosamente mi llegada al Águila se frustró por problemas, no me dejaron ir, pero nuevamente Águila me abre las puertas y la verdad muy agradecido", dijo Elvin.

EDGARDO MIRA

Además, Edgardo Mira, que viene del fútbol guatemalteco, toma su llegada al Águila como una nueva oportunidad.

"Tengo una oportunidad muy grande para aportar al club que viene de hacer las cosas muy bien y que resulto en el campeonato. Quiero ser lo más profesional posible, mostrando el respeto que se merece una institución como Águila y tratar de dar siempre el máximo en cada entreno para que eso precisamente sea reflejado a la hora de los partidos", resumió Mira.

JAVIER LEZCANO

El delantero paraguayo Javier Lezcano, que llega a suplir la ausencia de Waldemar Acosta y que también tendrá su segunda etapa con el Águila, dice que será un reto para él repetir el título del cuadro migueleño.

"El equipo está con una vara alta. Uno tratará siempre de hacer bien su trabajo. Pero tampoco va a depender solo de mí, sino que de todo el equipo. Creo que si se sigue este camino, va a ser más fácil. Yo voy a ir a hacer mi trabajo de la mejor manera. No va a depender solo de mí, sino que de todo el equipo", concluyó.

GONZALO DA LUZ

El delantero uruguayo viene de una experiencia en Guatemala, así como un paso por el fútbol mexicano. Sus equipos más recientes: el Santa Lucía, Carcha, Malacateco, Marquense de Guatemala, Potros UAEM de la liga de ascenso mexicana, entre otros.

JOSÉ MARTÍN MEJÍA

El portero de 25 años fue confirmado este lunes por la tarde en las redes sociales del equipo y llega tras defender los colores coyoteros, del Metapán y del Firpo. Peleará el puesto de titular con el nacional Benji Villalobos, figura en la última final.