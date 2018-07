Confusión en Sonsonate por quién será su técnico para el Apertura 2018

El Sonsonate presentó hoy su nómina de inscripción para el torneo Apertura 2018 de la primera división profesional y en ese documento aparece como timonel principal el nacional Juan Ramón Sánchez, quien dirigió al equipo cocotero en el Clausura 2018.

Pero Sánchez indicó que no será él quien dirigirá al plantel, pese a que aún le queda contrato por cumplir con esa representación.

"Yo no voy a dirigir al Sonsonate. No entiendo por qué se me ha puesto en la nómina si ese equipo ya había hecho pública la presentación del profesor Juan Ramón Paredes. No sé, realmente, lo que pasó. Yo no estaría en condiciones de prestarme a ese tipo de situaciones. Sería un irrespeto para mi persona", declaró el estratega en charla con EL GRÁFICO.

Según el presidente del Sonsonate, Pedro Contreras, se tuvo que inscribir a Sánchez porque el técnico no ha firmado la resciliación de contrato. El dirigente indicó que se ha buscado al timonel para cumplir con ese requisto, pero aclaró que este se ha negado.

NO QUIERE PERDJUDICAR AL EQUIPO

Juan Ramón Sánchez asegura que no ha tenido acercamiento con Pedro Contreras en su directiva, pero que ya existía un compromiso de no seguir.

"Como dije antes, el profesor Paredes ya fue presentado como técnico del Sonsonate. Lo que sí le firme (a Contreras) para que no hubiera problemas es un documento en el que se aclaraba que no hay deudas conmigo de parte del equipo. No era mi idea perjudicar al Sonsonate. No soy de las personas conflictivas. Firmaré la resciliación de contrato después que haya un acuerdo entre las dos partes. No es cierto que me haya negado a firmar la resciliación de contrato. En el momento que se me llame para entrar en una negociación lo haré con mucho gusto. Entiendo que la situación económica de ellos ha estado un poco complicada", indicó Sánchez.