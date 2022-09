Confirman malas condiciones en último torneo internacional de FAS femenino

El equipo femenino de FAS regresó a El Salvador con la obtención del tercer lugar en el torneo Interclubes de UNCAF aunque con un sabor agridulce debido a problemas logísticos en el transcurso del viaje.

En lo deportivo, la escuadra santaneca cumplió sus deberes y sorprendió al llegar más lejos de lo pensado tras la poca preparación y vencer en penales en el último partido al Tauro de Panamá. A pesar del buen papel en el torneo, las integrantes del equipo tigrillo no volvieron conformes del todo tras las complicaciones que vivieron en la logística de viaje tanto en la ida como en la vuelta de suelo costarricense.

Una de las integrantes del plantel santaneco reveló algunas situaciones que atravesaron las jugadoras tigrillas y decidió reservar su identidad por temor a represalias.

“Tuvimos complicaciones en todo el viaje. No fueron las condiciones adecuadas. Desde que llegamos al hotel si nos daban los tres tiempos de comida pero durante el viaje no fue como tenía que ser, por lo menos en el regreso más que todo. En el desayuno solo nos dieron una galleta y un jugo, el almuerzo si nos lo dieron pero no cenamos y tuvimos que desayunar hasta que llegáramos a El Salvador”, comentó una jugadora de FAS.

La integrante de la escuadra tigrilla también explicó que el tema de los viáticos ya había sido aclarado previo al torneo Centroamericano y que parte del pago era por los días de trabajo previamente. “Nos iban a pagar los días de trabajo y eso completaba los viáticos del viaje. Fue en el transcurso del viaje que todo se volvió un relajo. Creo que hay cosas no están en las manos de algunas personas como el caso del paso de las fronteras pero fueron muchas complicaciones”.

Hay que mencionar que las santanecas lograron desempeñar un buen papel en el certamen a pesar de todos los problemas que sostuvieron en el viaje y lograr una medalla de bronce para el fútbol femenino en El Salvador. Sobre la motivación del torneo, la jugadora mencionó lo siguiente: “Con lo deportivo yo creo que nos dio más fuerzas y nos motivó viajar vía terrestre pero eso no significa que no nos podríamos ir en avión. Creo que para las instancias que tuvimos como pocos entrenos, quedamos satisfechas con el tercer lugar porque creo que mostramos una buena cara allá”.

Cabe destacar que los problemas logísticos no solo surgieron en la ida a Costa Rica sino también en el viaje de regreso a El Salvador, dónde tanto Sandra como sus compañeras esperaban alguna respuesta y ayuda de la directiva tomando en cuenta la buena participación que se tuvo en el torneo Interclubes.

“Esperábamos tener algo al regreso debido a los inconvenientes que tuvimos o con el tema de recibir algo por haber conseguido el tercer puesto, eso sí lo platicamos con las compañeras que ojalá si se nos reconociera algo pero hasta el momento no nos han comunicado eso. Solo nos dijeron que tenemos que presentarnos el día sábado en las instalaciones de Santa Ana porque habrá una reunión con la directiva”, explicó la portavoz del equipo.

Ya para finalizar, la jugadora de FAS hizo un llamado a la comisión regularizadora de la FESFUT a velar más por los intereses de las futbolistas y también a sus compañeras de profesión a luchar cuando las condiciones no sean las adecuadas.

“A la comisión normalizadora le exigimos contratos y la creación de una directivo u organización que vele por el fútbol femenino. También invitó a las compañeras que vean más para adelante y que se valoren más y si se tienen que ir a huelga que lo hagan para merecer un mejor trato o mejores condiciones”, agregó la futbolista.

Hay que mencionar que esta redacción trató de contactar a un dirigente del equipo tigrillo pero no tuvo respuesta.