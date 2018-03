Confirmados los clasificados en la segunda división

La fase regular del Clausura 2017 de la segunda división llegaba este domingo a su final con varios equipos todavía buscando alcanzar la segunda fase del torneo.

El hecho curioso de la fecha se dio con la no presencia a la cancha de parte de Leones de Occidente para el duelo contra Once Lobos, por el grupo A. El equipo solo contaba con 10 jugadores a la hora del choque por lo que el juego no pudo comenzar y la victoria (en la mesa) fue para los Lobeznos.

Además de la derrota, Leones se llevó también el descenso a la tercera categoría.

En el grupo B, Marte Soyapango y Atlético Comalapa se clasificaron después de la victoria sobre San Rafael Cedros (que también clasificó) y el empate ante El Roble, respectivamente.

Mientras tanto, en el grupo C, La Asunción, Jocoro y Fuerte San Francisco confirmaron su boleto.

RESULTADOS DEL DÍA

Grupo A

Leones de Occidente 0-2 Once Lobos

Rácing 2-0 Brujos Mario Calvo

San Pablo 4-1 Apopa

Turin 5-1 Once Municipal

Grupo B

Atl. Comalapa 1-1 El Roble

Vendaval 2-1 Atl. Marte

Marte Soyapango 4-0 San Rafael Cedros

Grupo C

Independiente 1-1 L.Á. Firpo

Topilzín 3-3 Fuerte San Francisco

Aspirante 1-0 La Asunción

Platense 1-0 Jocoro

SERIES:

Once Lobos-San Rafael Cedros

Audaz -Fte San Francisco

Once Municipal-Jocoro

Independiente-San Pablo

Asunción-Atl. Comalapa

Marte Soyapango-Turín