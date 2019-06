Confirmados: estas son las fechas de la Liga CONCACAF

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) reveló este lunes las fechas y los horarios de los partidos de la fase preliminar y de los octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank 2019.

Santa Tecla será el primer equipo salvadoreño en tener acción en el torneo regional de clubes y debutará el martes 30 de julio ante el Real Estelí de Nicaragua. El equipo perico será visitante en el duelo programado para las 10:00 de la noche.

Por su parte, el Alianza entra en acción el 1 de agosto a las 8:00 de la noche ante el San Francisco de Panamá en la primera ronda de la Liga de Naciones. Este juego será en el estadio Cuscatlán a las 6:00 p.m. hora de El Salvador.

Los partidos de vuelta de la fase preliminar se jugarán la siguiente semana, del 6 al 8 de agosto.

En este caso, Santa Tecla recibirá al Real Estelí el 6 de agosto , mientras que el cuadro albo visitará al San Francisco en el Agustín "Muquita" Sánchez el 8 de agosto.

De ganar la serie la equipo nicaragüense, Santa Tecla enfrentará al AD San Carlos (CRC) el 20 de agosto. Si Alianza supera a los panameños enfrentará al Tauro FC (PAN) el 22 de agosto.

El campéon nacional Águila clasificó de manera directa a la segunda ronda y se verá las caras con el ganador de la serie Deportivo Saprissa (CRC) o Belmopan Bandits (BLZ) el 21 de agosto en la ida y el 28 de agosto en el duelo de vuelta.

Los emparejamientos para las dos primeras rondas de la competencia fueron organizados en el sorteo oficial en la Ciudad de Guatemala el pasado jueves 30 de mayo de 2019.

Los ganadores de la fase preliminar, que se determinarán con base a los goles agregados, se unirán en los octavos de final a los nueve clubes centroamericanos mejor clasificados y al subcampeón del Campeonato de Clubes del Caribe.

Los partidos de cuartos de final, entre los ganadores de los octavos de final, se llevarán a cabo del 24 al 26 de septiembre y del 1 al 3 de octubre, seguidos de las semifinales del 22 al 24 de octubre y del 29 al 30. Las finales de ida y vuelta están programadas el 6 y 26 de noviembre.

Martes 30 de Julio

Canadá 2 vs Antigua GFC (GUA)

Real Estelí FC (NCA) vs Santa Tecla FC (SLV)

Jueves 1 de Agosto

6:00 PM Alianza FC (SLV) vs San Francisco FC (PAN)

Comunicaciones FC (GUA) vs CD Marathón (HON)

Martes 6 de Agosto

Antigua GFC (GUA) vs Canadá 2

Santa Tecla FC (SLV) vs Real Estelí FC (NCA)

Jueves 8 de Agosto

6:00 PM San Francisco FC (PAN) vs Alianza FC (SLV)

CD Marathón (HON) vs Comunicaciones FC (GUA)

Martes 20 de Agosto

AS Capoise (HAI) or SV Robinhood (SUR) vs CA Independiente (PAN)

Santa Tecla FC (SLV) o Real Estelí FC (NCA) vs AD San Carlos (CRC)

Managua FC (NCA) vs FC Motagua (HON)



Miércoles, 21 de Agosto

Marathón (HON) o Comunicaciones FC (GUA) vs CD Guastatoya (GUA)

Deportivo Saprissa (CRC) or Belmopan Bandits (BLZ) vs CD Aguila (SLV)

Jueves 22 de Agosto

Waterhouse FC (JAM) vs CS Herediano (CRC)

Alianza FC (SLV) o San Francisco FC (PAN) vs Tauro FC (PAN)

Antigua GFC (GUA) o Canadá 2 vs CD Olimpia (HON)

Martes 27 de Agosto

CA Independiente (PAN) vs AS Capoise (HAI) o SV Robinhood (SUR)

AD San Carlos (CRC) vs Santa Tecla FC (SLV) o Real Esteli FC (NCA)

FC Motagua (HON) vs Managua FC (NCA)

Miércoles 28 de Agosto

Guastatoya (GUA) vs CD Marathón (HON) o Comunicaciones (GUA)

CD Águila (SLV) vs Deportivo Saprissa (CRC) o Belmopan Bandits (BLZ)

Jueves 29 de Agosto

Tauro FC (PAN) vs Alianza FC (SLV) o San Francisco FC (PAN)

CS Herediano (CRC) vs Waterhouse FC (JAM)

CD Olimpia (HON) vs Antigua GFC (GUA) o Canadá 2