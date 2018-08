¡Confirmado! El Chelsea no venderá a Hazard

Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, ha confirmado este viernes que el internacional belga Eden Hazard, objetivo del Real Madrid, no dejará el club este verano.

"No puedo vender a un jugador sin tener la posibilidad de reemplazarlo por alguien del mismo nivel. Así que creo que Eden se quedará con nosotros durante toda la temporada", aseguró Sarri en la rueda de prensa previa al partido de Premier League ante el Newcastle.

Hazard, de 27 años, no ha sido titular en las dos primeras jornadas ligueras -victorias sobre Huddersfield Town (0-3) y Arsenal (3-2)-, aunque todo apunta a que regresará al once inicial este fin de semana.

"Creo que Eden está para jugar 50 o 60 minutos. No sé si el partido entero, pero puede ser titular. Estoy muy contento con él y me gusta que quiera jugar. Sin embargo, he de pensar por todo el equipo", explicó el técnico italiano.

Así, tras las palabras de Sarri y dado que el mercado de fichajes de la Premier League está ya cerrado, todo apunta a que el astro belga desoirá los rumores sobre el Real Madrid permanecerá al menos una temporada más en Stamford Brige.