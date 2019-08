"Confío en que vamos a estar en la Hexagonal"

En atención a EL GRÁFICO, Julio Shebelut, director del programa Batakazo, permitió que este medio salvadoreño retome la entrevista que el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, brindó este martes a este programa radial que se transmite en tierras canaleras.

En ese espacio, De los Cobos dejó en claro que para el ranking FIFA de junio 2020, que será el que marcará a los clasificados para la hexagonal final a catar 2022, no piensa en que Panamá (séptimo en CONCACAF y 74 en la general) pueda alcanzar a El Salvador (sexto en la región y 68 en la general).

El timonel mexicano ahora se centra en alcanzar a Honduras, que es quinto en CONCACAF y 67 en la general. Cree que los puntos que pueda obtener en liga B de CONCACAF, que comienza en septiembre 2019 le pueden alcanzar para desbancar al equipo hondureño, que venció a El Salvador por 4-0 en la última Copa Oro.

¿Qué hizo luego de quedar eliminado en la primera fase de Copa Oro?

A uno le toca hacer evaluaciones anuales. Acabo de cumplir un año de haber regresado a dirigir a El Salvador. Entonces, vas haciendo evaluaciones de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho. Hay cosas que debemos corregir. Al final, lo más importante son los jugadores. La decisión que se tome en la elección es lo más importante. Por lo tanto, no puede uno detenerse. Fui unos días a México, para ver a mi esposa, mis hijos. Luego regresamos a El Salvador.

¿Qué le pasó al equipo salvadoreño en la derrota ante Honduras, por 4-0, en la tercera fecha, luego de un buen debut ante Curazao?

Iniciamos bien, como hemos venido haciendo las cosas en este año. Hasta antes de ese partido, teníamos 13 partidos disputados. De esos habíamos ganado nueve. Pero es lo que le pasa a muchos equipos en el fútbol, a muchas selecciones. Yo diría que fue una mala noche. Fue un mal segundo tiempo, diría yo.

El primer tiempo estuvo dentro de lo presupuestado. Tuvimos controlado al equipo hondureño. No nos olvidemos de que Honduras ya estaba eliminado, ya no peleaba por nada. Solo peleaba ante El Salvadopr por irse a casa con una cara menos dañada. Creo que al grupo lo impactó estar pendiente de lo que sucedía minutos antes en el juego entre Curazao y Jamaica. Si Jamaica ganaba, nosotros clasificábamos automáticamente, porque ta teníamos cuatro puntos.

Pero Curazo empató sobre el final ante Jamaica y los obligó a no perder ante Hondura para clasificar...

Exactamente. Entonces, me parece que fue esa situación la que impactó al grupo en lo emocional. Lógicamente, antes del juego ante Honduras se habló de que nuestro objetivo era otro e hicimos un buen primer tiempo. Luego, nos equivocamos en dos ocasiones , de forma puntual. Eso no nos permitió reforzar nuestro estado anímico . Creo que anímicamente el equipo se vimo a menos y perdimos el orden, que ha sido la característica de esta selección. Normalmente recibimos pocos goles. En los 14 partidos que hemos jugado hasta ahora, hemos sido una selección sólida. Pero perdimos esa solidez por el impacto emocional que recibimos, pero son cosas que pese a que duelen, sirven para aprender.

Ahora Panamá (74) está debajo de El Salvador (68) en el ranking de la FIFA. ¿Por qué cree que esto ha sido así, si Panamá estuvo en la última Copa del Mundo? ¿Qué le permite a El Salvador estar arriba de Panamá?

Creo que ha sido un año bueno para El Salvador. No se sabe cuáles son los criterios de FIFA para definir la clasificación de cada mes. Pero creo que hemos tenido un buen año. Tuvimos cinco partidos ganados de manera consecutiva. Jugamos contra Perú, que es una selección muy superior en el ranking, y le ganamos. Le ganamos dos veces a Haití y le ganamos a Jamaica en la Liga de Naciones. Esos resultados nos permitieron crecer en el escalafón. Por eso es que estamos ubicados en esa posición. Sé que Panamá estuvo en el Mundial de Rusia. Sé que intentaron seguir fogueando a esta selección panameña contra selecciones de buen nivel. Nosotros fuimos a Japón contra la selección mayor. Fuimos superado por esa selección. Panamá hizo lo correcto para foguearse.

Pero ahora El Salvador está en la hexagonal y Panamá no. Eso sería un golpe fuerte para el fútbol de Panamá...

Entiendo el malestar de Panamá, pero son decisiones que se tomaron al interior de CONCACAF y así está dado. Pero yo no pienso en Panamá, yo pienso en Honduras, que está a solo ocho puntos de nosotros. Honduras tendrá que esforzarse, porque nosotros vamos a querer desplazar a Honduras , lógicamente. No estamos pensando ahora en que si Panamá nos puede alcanzar o no.

Nosotros pensamos en alcanzar a Honduras, que es la selección que tenemos por encima. Necesitamos pensar en sumar para superar a Honduras en el ranking. Honduras está solo a ocho puntos de nosotros. De acá a junio 2020, van a pasar muchas cosas en este torneo de Liga de Naciones. Panamá jugará contra Bermudas y México y nosotros contra República Dominicana, Montserrat y Santa Lucía. Tenemos que pensar en ganar estos partidos. Luego en el incio de 2020 quizá haya tiempo para jugar algunos amistosos. Pero todo esto esa una decisión de CONCACAF y tenemos que atacarla.

Pero El Salvador ahora está en Liga B de Naciones y Panamá en la Liga A...

Pero pienso que al final esto de Liga A o Liga B se diluye. Nosotros tenemos que tratar de ganar la mayor canrtidad de puntos en esta cuadrangular de Liga de Naciones en la que competiremos.

¿Ustedes tienen en claro los puntos que se le acreditarían a El Salvador tras este cuadrangular de Liga B de CONCACAF?

Nadie está claro en eso. Solo FIFA conoce los criterios que utilizan para dar puntos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para poder ganar los seis juegos de esta Liga de Naciones. Esa debe ser nuestra meta y después veremos cómo se clasifica nuestra selección. Nuestro objetivo es estar en la Hexagonal. No podemos pensar en Panamá, tenemos que pensar en Honduras para el ránking. Honduras no está lejos. La derrota contra ellos en Copa Oro no va a opacar todo lo bueno que hemos venido haciendo. Confío en que vamos a estar en la Hexagonal

¿A usted cómo le ha ido en el Caribe últimamente?

Todos los juegos son difíciles. En el Caribe hay jugadores de mejor nivel , como Curazao, Jamaica, Haití. Ellos en su casa son sumamente fuertes. Nosotros solo perdimos contra Bermudas en la ronda anterior. Ese juego lo considero que no lo debimos perder.