Confianza e incertidumbre con Argentina

Esta semana comienza la 46ª edición de la Copa América con la participación de 10 selecciones de la Conmebol más dos invitadas (Catar y Japón). Los ojos de muchos vuelven a centrarse en Argentina que ha sido finalista en cuatro de las últimas cino ediciones pero que ha quedado en la orilla de la gloria.



Ya son 26 años desde la última copa, la que se ganó con la generación de Gabriel Batistuta, Sergio Goycochea, Fabián Basualdo, Jorge Borelli, Oscar Ruggeri, Ricardo Altamirano, Diego Simeone, Gustavo Zapata, Fernando Redondo, Néstor Gorosito...



Desde El Salvador hay argentinos que están a la expectativa de la albiceleste y su participación que tendrá en la Copa América Brasil 2019 que inicia esta semana.

El Gráfico charló con Emiliano Pedrozo y Juan Andrés Sarulyte, dos personajes del fútbol. Ambos coinciden que siempre se espera mucho de Argentina y hasta sus rivales estarán pendientes del mejor jugador, Lio Messi.



Emiliano Pedrozo, vocero de "Víve Fútbol" de la liga PEPSI, mencionó ''Siempre tengo una gran expectativa. Si bien la Copa América es el torneo internacional más viejo del mundo y tiene un gran prestigio, Argentina es uno de los países más ganadores. Tal vez por un tiempo, lo dejó en un segundo plano porque ponía como principal objetivo querer ganar la Copa del Mundo, pero se ha vuelto a entender que para liderar el mundo debes ser fuerte en tu Confederación y a eso le está apuntando''.



En cuanto a las selecciones favoritas a ganarla, citó ''el podio estará entre Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. Hay selecciones que han ganado fuerza como Paraguay con el cambio de técnico y Ecuador que cuenta con buena generación de futbolistas así como Venezuela. No creo que lleguen lejos los invitados Catar y Japón''.



De Messi opinó también, Pedrozo. ''Es el mejor jugador del mundo. Si bien uno espera siempre lo mejor de él, sus rivales se preparan para frenarlo. Es cierto que el mayor porcentaje del éxito que pueda tener Argentina corre por él, la selección ha quedado en deuda con él cuando las demás selecciones buscan aislarlo y anularlo. Messi lidera el ataque pero puede no encontrar los espacios como los tiene con su club Barcelona pero es allí donde necesita ser acuerpado para que respire''.



Emiliano habló de que hay jugadores que deben ser líderes también para que no exista una Messi dependencia. ''Un jugador que está llamado a acompañar a Messi es ''Kun'' Agüero como sucedió en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Espero se repita esa dupla. Creo en Lautaro Martínez, quien ha sido goleador en los últimos partidos con Argentina. También hay jugadores interesantes como Giovani Lo Celso, Leandro Pardes en el mediocampo que ha necesitado del recambio de Mascherano y qué decir de la experiencia que deben aportar Ángel Di María y Nicolás Otamendi''.



CONVENCER A MESSI

Para Juan Andrés Sarulyte, comentarista en Locura Deportiva en Radio La Mejor FM, explicó que de esta Copa América depende mucho para que Messi continúe liderando a la albiceleste.



''Creo que Argentina será protagonista y depende mucho de Messi. Él tratará de ser el líder pero habrá que convencerlo para que jugue la próxima eliminatoria. No pongo a Argentina como la ganadora de la Copa pero espero le vaya bien a Messi porque siempre le pone ganas pero necesita sentirse respaldado para que no vuelva a alejarse. Hay selecciones que las veo más favoritas como Brasil que tiene variantes pese a perder por lesión a su referente Netmar, Colombia, Chile y Uruguay tienen su nivel'', mencionó.



Ante la constante crítica de por qué Messi no es el mismo con Barcelona y ARgentina, opinó Juan Andrés ''Es un reclamo permanente pero eso no es posible. En Barcelona entrena y juega, se entiende bien con sus compañeros y si no aparece en algunos partidos es auxiliado por otros. En Argentina siempre se le echa la culpa cuando los demás jugadores no lo acompañan. Nunca será lo mismo jugar en un club que en una selección. A esto agrego de que en la Selección el entrenador es Lionel Scaloni. Hay una incertidumbre sobre él y el periodismo argentino está dividido. Heredó el puesto de Sampaoli por su experiencia en el trabajo con selecciones menores. Se le achaca que no tiene historia en dirigir equipos pero hay que entender que otros con mayor experiencia como Pocchetino, Simeone y Gallardo no aceptaron el cargo''.