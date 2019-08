Condenan a futbolista Jonathan Fabbro a 14 años de prisión por abuso de menor

El exfutbolista argentino nacionalizado paraguayo Jonathan Fabbro fue condenado el jueves a 14 años de prisión por el abuso sexual con acceso carnal de una menor.

El tribunal oral en lo criminal y correccional de Buenos Aires dio por probado que el ex mediocampista de Boca Juniors, River Plate y la selección de Paraguay _detenido desde mayo de 2018_ abusó de la víctima al menos en cinco ocasiones.

La pena se vio agravada por el vínculo familiar de Fabbro con la víctima, cuya identidad y edad exacta se mantienen en reserva.

“Por una parte esto nos pone tranquilos, pero acá no hay alegría, sólo tranquilidad para mi hija y mucha tristeza porque no merecía lo que le hicieron”, indicó la madre de la menor abusada a periodistas. “La justicia argentina llega y le pido a todas las nenas y mujeres que denuncien, que se puede más allá de quien sea el que las dañó”.

Fabbro, de 37 años, nació en Argentina, pero está naturalizado paraguayo, lo que le permitió jugar para la selección guaraní. Además de River y Boca, también vistió las camisetas de Once Caldas de Colombia, Jaguares de Chiapas y Lobos BUAP de la liga mexicana. Jugaba para este último equipo cuando fue detenido en México en 2017 y luego extraditado a su país natal por el caso de abuso.

El exjugador proclamó su inocencia cuando el tribunal le dio la oportunidad de un último descargo antes de conocerse la sentencia. El acusado no estuvo presente al momento de la lectura del fallo. En cambio, en una sala continua se encontraba la pareja de Fabbro, la modelo paraguaya Larissa Riquelme, quien tras escuchar la condena se descompensó y fue trasladada en ambulancia a un sanatorio.

El abogado del exjugador, Federico Albano, dijo a periodistas que “las pruebas no fueron concluyentes ni determinantes” para condenar a su cliente y anunció que apelará.

“Sé que la mayoría no creía que mi hija dijera la verdad, pero mi hija no mintió, lo sufrió. Siempre su gran miedo fue lo que le pase a él porque lo amábamos, era una persona de la familia a la que amábamos, esto es muy doloroso, es un dolor que nos va a acompañar toda la vida”, concluyó la madre de la denunciante.

Fabbro enfrenta otra acusación por supuesto abuso sexual en Paraguay.