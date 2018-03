Concentrado en el Clausura 2017

El defensor colombiano Jimmy Valoyes finalizará contrato con el Águila tras el Clausura 2017, pero no se apresura en pensar en una posible renovación o salida del equipo emplumado porque manifiesta que su mirada está fija en desempeñar un buen papel en el certamen que arranca el próximo 14 de enero y conseguir la corona.

Tras su paso por el Ciclón del Golfo y el Dragón, el defensor cafetero fichó por el Águila para el Apertura 2015 y se afianzó como titular y referente.

Luego de tres torneos espera seguir aportando y manifestó que “en mayo se vence mi contrato, me queda un torneo, eso es secundario, no hay que pensar en eso, debemos pensar en el torneo que se viene, trabajar de lleno y esperar que se den la cosas bien y luego esperar lo que pase. Tengo contrato, me debo al Águila, me toca seguir trabajando, ganándome el pan con mi esfuerzo, tratando de hacer bien las cosas”, expuso.

Sobre la renovación, detalló que “eso lo dirá el trabajo, aquí y en todos lados lo último es lo que cuenta para los aficionados, gente, cuerpo técnico, lo que uno hace es de lo que se acuerdan, no puedo pensar que he hecho bien las cosas y que por eso debo quedarme tranquilo, al contrario, debo trabajar más fuerte, tratar de mejorar lo hecho y ganarme un poco más el respeto”.

TRAS EL FRACASO

En la evaluación sobre el trabajo realizado el pasado Apertura 2016, donde el equipo emplumado fue eliminado por el Santa Tecla en la fase semifinal, detalló que fallar en el intento de llegar al título fue un fracaso.

“Un equipo como el Águila siempre está en la obligación de llegar más lejos de lo que llegamos el torneo pasado, de estar siempre en la fiesta grande, de obtener cosas importantes, de nada sirve en el torneo mantener regularidad y al final terminar relegado, es un fracaso, fue un mal torneo, así lo denominamos porque nos quedamos con las manos vacías, sabíamos que los rivales que enfrentamos fueron fuertes, pero eso ya pasó, hoy pensamos en mejorar en el Clausura 2017 y con el buen trabajo que hagamos se nos darán las cosas”, confesó.

Por eso, dejó en claro que deben mejorar en todos los aspectos, “la intención es trabajar, solo con el trabajo y sacrificio marcaremos la pauta para terminar bien el torneo”, concluyó.