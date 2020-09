Concacaf realizará sorteo de Copa Oro el lunes 28 de septiembre

Concacaf ha confirmado hoy que el primer sorteo de la Copa Oro se llevará a cabo en Miami, Florida, el lunes 28 de septiembre.



Concacaf anunció el mes pasado una serie de mejoras para la edición 2021 de su torneo regional insignia. Esto incluye el sorteo, la introducción de los Prelims para clasificar a tres equipos a la fase de grupos y un cambio emocionante en la fase de eliminación directa, en donde los equipos cabezas de serie podrán enfrentarse antes de la final.



Además, a través de un acuerdo a largo plazo con la Confederación Asiática de Fútbol, los campeones de la Copa Asiática, Qatar, competirán como invitados en el torneo. Concacaf, la Asociación de Fútbol de Qatar y el Comité Supremo, que es el responsable de llevar a cabo la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, se han asociado para una iniciativa de desarrollo del fútbol que cambiará el juego y que impulsará significativamente el entrenamiento comunitario en todos los países de Concacaf.



Sorteo de los Prelims de la Copa Oro



El sorteo de los Prelims involucrará a las 12 selecciones nacionales que obtuvieron un lugar en la Fase Preliminar de la Copa Oro a través de sus actuaciones en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se jugó en septiembre, octubre y noviembre de 2019. Esto incluye a los terceros lugares en Los grupos de la Liga A, los segundos lugares de los grupos de la Liga B y los ganadores de los grupos de la Liga C.



Los seis mejores equipos, basado en el Ranking de Concacaf, serán colocados en las llaves 1 al 6, y los siguientes seis equipos serán sorteados de un solo bombo. Después de jugar a eliminación directa, entre el 2 y el 6 de julio de 2021, los 12 equipos se reducirán a tres, quienes se clasificarán para la fase de grupos de la Copa Oro.



Países Cabezas de Serie y Bombo para los Prelims de la Copa Oro 2021 (según el Ranking de Concacaf de agosto 2020)



Cabezas de serie: Haití, Guatemala, Trinidad y Tobago, Cuba, Guadalupe y Bermudas



Bombo 1: Guayana Francesa, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Montserrat y Bahamas



Sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Oro



El sorteo de la fase de grupos incluirá a las 12 selecciones nacionales que se clasificaron directamente a través de sus actuaciones en la fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf. Entre ellos se encuentran los ganadores y segundos lugares de los grupos de la Liga A y los ganadores de la Liga B. Además, los campeones de la Copa Asiática de la AFC, Qatar, competirán como participantes invitados.



Los equipos serán divididos en cuatro bombos, según el Ranking de Concacaf, y serán sorteados en los Grupos A, B, C o D.



Dado que la identidad de los tres equipos clasificados a través de los Prelims de la Copa Oro no se conocerá hasta el 6 de julio de 2021, habrá tres esferas etiquetadas como ganadores de los Prelims.



Los cuatro equipos mejor clasificados (Bombo 1), según el ranking de Concacaf, serán cabezas de serie. Los actuales Campeones de la Copa Oro y la nación mejor clasificada, México, estará en el Grupo A, Estados Unidos en el Grupo B, Costa Rica en el Grupo C y Honduras en el Grupo D.



Los otros equipos participantes serán divididos en los Bombos 2, 3 y 4, según su ranking. El equipo invitado, Qatar, estará ubicado en el grupo que comenzará a jugar último (Grupo D), ya que también competirán en la Copa América, que finaliza a principios de julio.



Bombos para el Sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 (según el Ranking de Concacaf de Agosto 2020)



Bombo 1 (Cabezas de serie): México (Grupo A), Estados Unido (Grupo B), Costa Rica (Grupo C) y Honduras (Group D)



Bombo 2: Jamaica, Canadá, Panamá y El Salvador



Bombo 3: Martinica, Curazao, Surinam y Granada



Bombo 4: Tres Ganadores de los Prelims y Qatar (Grupo D)



Concacaf anunciará las sedes, los horarios de inicio, el calendario y otros detalles para la Copa Oro 2021 en los próximos meses.



Los Prelims se jugará del 2 al 6 de julio, la Fase de Grupos comenzará el 10 de julio y la Final de la Copa Oro 2021 de Concacaf se jugará el 1 de agosto.