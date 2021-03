¿Con uno o dos delanteros?

La selección nacional buscará los goles este jueves que le den la victoria frente a Granada en el inicio de las eliminatorias para el mundial de Catar 2022. Bajo la pizarra de Carlos de los Cobos, la azul ha utilizado a un delantero centro nato y parece que ante los caribeños se mantendrá la tónica.

Si bien se pensaba que era una buena oportunidad para mandar a dos delanteros, todo parece indicar que el técnico seguirá fiel a su esquema. Para este choque, los delanteros convocados son David Rugamas (Once Deportivo), Dustin Corea (FAS), Erick Rivera (Aurora, Bolivia), Joaquín Rivas (Tulsa, Estados Unidos).

Para el míster, hay que evaluar todas las armas disponibles y ver el panorama que se pueda presentar, pues la fortaleza del combinado nacional es la zona media la cual espera que pueda dar su aporte también.

"Si tenemos un par de delanteros únicamente, echar toda la carne al asador desde el principio y no tener un elemento esperando en la banca que pueda entrar a cambiar la situación, entonces puedes equivocarte. Normalmente jugamos con un jugador en punta", dijo De los Cobos.

"Es cierto, no somos una selección que haga muchos goles, pero eso tiene que ver mucho con que no tenemos muchos delanteros en El Salvador. Normalmente la posición del número nueve normalmente son los que están etiquetados como goleadores en todos los equipos y lastimosamente no lo tenemos en la liga, la mayoría son extranjeros. Pero afortunadamente tenemos a Tony Rugamas que está pasando por un buen momento en su equipo (Once Deportivo) y es un muchacho que tiene gol y confiamos en que pueda ayudarnos", agregó.

De los Cobos expuso que los delanteros han dado su aporte a lo largo del proceso con la selección mayor y la idea es que puedan alternar dependiendo cómo se presente el encuentro. La zona media es una garantía en la azul y también ha dado goles importantes, razón por la que también hay que potenciarla.

"Tenemos también a Erick Rivera que se ha mantenido en el país entrenando con nosotros y que es un chico que por sus características llama la atención y puede sacar ventaja. Nuestro esquema está basado en la fortaleza del mediocampo y tenemos volantes con mucha calidad y eso nos permite balancear las fortalezas del equipo", aseveró.

"Tenemos elementos para echar mano como por ejemplo, usar a Tamacas más adelante, o ubicar a Dustin en esa posición. También Joaquín Rivas puede estar ahí. Son alternativas que vamos a evaluar", expuso.