Con sangre y la nariz rota: la foto más impactante de Sergio Ramos

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se sometió a unas pruebas médicas la mañana de este domingo, tras caer lesionado por una patada en el rostro en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, que confirmaron que sufre "una fractura del hueso propio de la nariz".

El mismo Ramos publicó en su cuenta de Twitter unas impactantes imágenes de su lesión y dijo que "Volvería a sangrar una y mil veces más por este escudo y esta camiseta".

Volvería a sangrar una y mil veces más por este escudo y esta camiseta.

Gracias a todos por el cariño y apoyo. En nada, de vuelta.

I would bleed a thousand times for this badge and this shirt.

Thanks for your support. I'll be back in no time.#HalaMadrid pic.twitter.com/mCcNxoSfGV