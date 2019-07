"Con el título del Clausura se ha despertado un gigante"

Joaquín, Vergés, volante uruguayo se quedará enad filas de Águila, por un año más. Negoció su continuidad y todo terminó bien para él. Desde ya, el charrúa cree que la cara ha quedado alta con el título del torneo anterior, pero confía en que la representación migueleña llegará con solidez al nuevo torneo, que inicia este sábado, ante El Vencedor, para el equipo naranja y negro.

¿Cómo está Águila para encarar un nuevo torneo, desde este sábado?

Ya hemos trabajado en lo físico con el profesor, ya preparándonos para arrancar como local. Hay que empezar ganando en este campeonato, que es lo que queremos.



¿Cómo ha calado en los ánimos del equipo ganar, además del título de Clausura, la Super Copa y Campeón de Campeones?

Bien. Nos fuimos a Estados Unidos y sabíamos que no podíamos ir a pasear, porque este es un equipo grande. Gracias a Dios pudimos conseguir estos dos títulos y eso nos da mas confianza para arrancar el campeonato de la mejor manera.

Tras esos dos títulos, ante Santa Tecla, en Estados Unidos , ¿qué les ha quedado en cuanto a la unificación del grupo?

Sabemos que Santa Tecla es el que juega mejor en el torneo local. Juega siempre en cancha sintética, pero otras vez nos demostramos a nosotros que en cualquier cancha nos hacemos fuertes y sacamos el equipo adelante.



¿Cree que hay más compromiso ahora con Águila, tras ganar tres títulos al hilo?

Sí, totalmente. El equipo ha dejado la vara muy alta y hay demostrar ahora, partido a partido, a lo que podemos llegar.



¿Cómo encaran ese primer juego del Apertura ante El Vencedor, el banjamín?

Si está en primera por algo es. Irá a San Miguel a querernos robar los tres puntos de local. Nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura, para poder quedarnos con los tres puntos. Hay que volver a hacerse fuerte en en casa.

¿Cree que este torneo se le podrá conceder ese deseo de ver lleno el estadio Juan Francisco Barraza?

Creo que con lo que hemos logrado, hemos creer a la gente. Esperamos que la gente nos acompañe desde un principio. Estuvo espectacular ver con mucha gente en las instancias clasificatorias. Esperemos que así sea para este torneo.



¿Qué opina de continuar por dos torneos más en Águila?

Muy contento con eso. Siempre dije que la primera opción la tenía Águila. Después de una negociando larga, se llegó a lo que yo quería. Por eso estoy feliz, estoy en casa. Me siento muy tranquilo jugando acá. Estoy muy contento acá. Ahora me estoy conociendo con Javier Lezcano (paraguayo) y mi compatriota, Gonzalo Da Luz. Estos dos juegos ante Santa Tecla me dieron para conocerlo más a Javier. Espero hacer una buena dupla en ataque para poder ayudar al equipo, que es lo que más queremos.

¿Y con Da Luz?

Totalmente. La química la vamos a tener. No importa quién haga el gol. Obviamente que en el momento de crear el juego, Diego Coca y yo somos los encargados. Tenemos que hacernos fuertes en el ataque.

Águila tendrá dos semanas para preparar su debut en Liga CONCACAF, ante Belmopan Bandits, de Belice o Saprissa, de Costa Rica. ¿Tomarán apuntes de esa serie como jugadores?

Sí. A nosotros nos hizo muy bien jugar estos dos partidos ante Santa Tecla. Nos dio un parámetro de dónde estamos parados. Estamos bien. Tenemos mucha ilusión de jugar Liga CONCACAF. Tengo entendido que primero jugamos de visita y cerramos acá. Hay que liquidarlo todo en casa



¿Cree que luego de lograr el título en el Clausura 2019 Águila ha aumentado su calidad como equipo?

Insisto en la idea de que ha despertado un gigante, está banda despertó un gigante. Ahora la cara la dejamos muy alta y debemos estar acorde. Estamos trabajando para eso.