“Con el Juventud Independiente jugábamos de memoria”

Carlos “el Comején” Menjívar, fue un volante habilidoso que jugó 12 años en el fútbol profesional salvadoreño con el INCA Súper Flat, el Atlético Marte, Aspirantes, Santa Tecla, entre otros equipos; pero más recordado por su paso por el Juventud Independiente, de la liga mayor.

Con el equipo de San Juan Opico, La Libertad, logró el ascenso a la primera división para la campaña 2011-12 y compartió camerino con jugadores que dejaron huella en el balompié salvadoreño como Rodrigo Rivera, Juan Carlos Portillo, los hermanos Darwin y Óscar Cerén, entre otros.

Pero en el Clausura 2016, a los 30 años de edad, firmó con el Pasaquina de la liga mayor, pero decidió dejar al equipo oriental ante la falta de pago, no debutó. Igual situación vivió con el Vendaval de Apopa, de la segunda división y fue el momento de dejar el fútbol.

Mejor conocido en el balompié nacional como “el Comején”, sostuvo que “el fútbol me dejó la satisfacción de haber jugado en la primera división, tener dos ascenso; se me había frustrado, pero lo logré con el Atlético Marte y Juventud Independiente, el fútbol también me dejó buenas amistades. El fútbol en el país sirve para conseguir logros, pero del fútbol aquí no se vive, no te aseguras un futuro, pero es el medio para construir una carrera y conseguir un buen trabajo”.

“Hay compañeros de equipo y amigos, pero en mi caso, el fútbol me dejó amigos, ni un enemigo, esa es la satisfacción. El fútbol me dio amistades”, añadió.

Tras su debut en el sector profesional a los 18 años con el INCA de la segunda división en el año 2004, pasó al Santa Tecla y luego al Atlético Marte donde logró el ascenso a la liga mayor, jugó con el Aspirantes de la liga de plata antes de recalar con el Juventud Independiente.

BUENOS RECUERDOS

Con los opicanos jugó desde el año 2010, alcanzó el ascenso a la liga mayor y se mantuvo por cinco años, formó parte de una generación de futbolistas que dejaron huella en el ese equipo. Comenzaron mal su aventura en el circuito mayor, pero entre el año 2013 y 2015, fueron protagonistas.

En el Clausura 2013 fueron eliminados por el FAS en la fase semifinal; en el Apertura 2013 terminaron sublíderes la fase regular, pero eliminados nuevamente ante el FAS, en semifinales; en el Clausura 2014, cerraron terceros en la tabla general y esta vez, el Isidro Metapán los eliminó en las semifinales.

Y en el Clausura 2015, terminaron sublíderes en la tabla, pero el Santa Tecla los dejó sin boleto a la gran final del certamen. “En el Juventud Independiente tuvimos la ventaja de tener a un profesor que fue un maestro para los que estuvimos esa época en el equipo, Ramón Sánchez, (él) sabía cómo llegarle al jugador. Antes de ser un entrenador, nos veía el lado humano, resultó ser como un padre para todos, nos guiaba en la cancha y nos daba consejos para tomar las mejores decisiones en la vida”.

Menjívar se retiró a los 30 años de edad, asegura que tenía mucho fútbol por dar y que todavía personas cercanas le reclaman “a diario me repite mi mamá (Francisca) que me retiré muy joven, también me lo dice mi esposa (Estefany), pero las cosas pasan por algo, cuando estuve bien futbolística y económicamente hablando, me olvidé del tema de Dios, que es lo fundamental, al final, me di cuenta de eso, lo tomé como un aprendizaje que Dios me daba, hoy le dedico tiempo a Dios, pude conocerlo y extraño mucho las canchas, el fútbol y todo eso, pero Dios te da eso que la vida no te da, me siento lleno en ese aspecto, pero me quedó eso que muy joven me retiré. Muchos me lo dicen, a veces uno toma malas decisiones, pero no me lamento. Le agradezco a Dios que gracias a eso (retiro) me llevó a conocerlo a él, es lo que más importa, tenerlo a él en el corazón”.

El profesor Ramón Sánchez jugó, según “el Comején”, un papel importante en los buenos resultados del Juventud Independiente “por eso algunos todavía están vigentes como Rodrigo Rivera, Juan Carlos Portillo, Óscar y Darwin Cerén. Yubini Salamanca, con quien formé una gran amistad al igual que con Óscar y Darwin Cerén. El cuerpo técnico nos sacaban el extra a todos los jugadores, nosotros jugábamos de memoria, tuvimos la bendición de ser un equipo que goleaba a los denominados grandes como al Alianza que le metidos seis goles una vez, le ganábamos al FAS, Metapán, tuvimos el mote de ‘matagigantes’ por un tiempo, fuimos una familia”.

Comentó que “llegaban otros jugadores al equipo, que habían sido campeones con los equipos grandes y nos decían que nosotros éramos una familia, en el camerino todo era alegría, jovialidad, cuando perdíamos era más apoyo y trabajo; en el tiempo que estuve en este equipo, si hubo problemas, se arreglaron adentro. Dejamos una buena imagen para todo el fútbol salvadoreño por nuestro estilo de juego, metimos goles con muchos toques, difícil verlo en el fútbol de nuestro país. En todos los partidos tuvimos el mayor tiempo de posesión de la pelota, mayor cantidad toques de balón y eso fue gracias al trabajo que el cuerpo técnico realizaba y por la disponibilidad de cada jugador”.

Pero aseguró que a este grupo le faltó levantar un título “nos quedó la espinita de no salir campeones, nos faltó suerte, la conciencia me queda tranquila porque trabajamos a conciencia como el profesor nos exigía, a lo mejor un poco de experiencia, la mayoría de jugadores no éramos conocidos, nos pudo hacer falta eso”