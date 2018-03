“Con Cristiano todo es posible”

MADRID. El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, opinó que "no hay palabras que hagan justicia a Cristiano Ronaldo", un jugador que "es capaz de todo cuando está en el campo", que lleva más de 400 goles desde que está en el club y con quien decidió jugar un poco menos para llegar "mejor a final"."Son unas cifras increíbles, pero con él todo es posible, sobre todo marcar goles. Somos inteligentes y a veces necesitas jugar un poco menos. No es porque no esté físicamente preparado, sino porque él quiere llegar a la fase final de la temporada, cuando te juegas todo, en el mejor estado de forma posible", señaló Zidane.En una entrevista con uefa.com, el entrenador del Real Madrid habló de sus impresiones sobre la segunda final de la Liga de Campeones consecutiva que afrontará el día 3 en Cardiff; elogió al rival, el Juventus -equipo en el que jugó antes de fichar por el Real Madrid- y explicó que la dosificación de minutos de juego para el portugués es una decisión tomaron los dos justos."Ha jugado mucho este año, pero han sido pocas las veces en las que se ha quedado fuera para tomar un descanso. Ahora está en un estado de forma fantástico para lo que queda de temporada. No se trata sólo de este año, es la acumulación de todas estas temporadas en su carrera en las que ha jugado 60 o 70 partidos. Llega un punto en el que tienes que tomarte un respiro", indicó.Apenas una semana después de celebrar el título de la Liga española con el Real Madrid, al que empezó a entrenar a principios de 2016, Zidane agradeció "la oportunidad" de poder ejercer ese trabajo, "que no es fácil", pero que es su "pasión", junto a "un cuerpo técnico fantástico"."Pasé tres o cuatro años preparándome para estar listo para ser entrenador, pero lo que hemos logrado se debe sobre todo al hecho de que tenemos unos jugadores maravillosos. Compraron el mensaje de que todo el mundo es importante y eso es lo que estamos mostrando. Ahora nos falta el obstáculo más difícil de superar. Pero al mismo tiempo es el obstáculo más maravilloso", aseguró.Preguntado por la ultima vez en la que Real Madrid y Juventus se encontraron en la final de la Liga de Campeones hace 19 años en Amsterdam, cuando él era jugador del equipo italiano y perdió el título, Zidane comentó que "son momentos tristes en la carrera de cualquier jugador, que hay que aceptarlos"."Todas las carreras te dejan con buenos y malos momentos. Simplemente estoy feliz de haber podido ganar la competición después con el Real Madrid", consideró, antes de expresar su gran "respeto" por el entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, y por un jugador carismático para el equipo como Gianluiggi Buffon.Según sus palabras, Allegri "ha demostrado que está entre los mejores entrenadores del mundo", que "ha reconstruido, o al menos mejorado, esta Juve", y Buffon "es un líder natural", que "ha sido un jugador extraordinario toda su carrera"."Es un líder sobre el campo y un gran capitán. Por cómo describe a la gente y todo lo que dice de los jugadores con los que se ha cruzado, siempre ha mirado por sus compañeros profesionales. Eso habla de la clase de persona que es, más allá de ser un gran portero y un líder", concluyó.