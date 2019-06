Comunicaciones de Guatemala descartó a Alexánder Larín

La dirigencia del equipo Comunicaciones de Guatemala confirmó este lunes que el volante salvadoreño Alexánder Larín no seguirá en ese plantel, de cara al Apertura 2019.

Por una lesión de ligamento cruzado anterior, Larín solo pudo jugar dos partidos en el último año con los cremas, por lo que esos minutos no le alcanzaron al cuscatleco para quedarse. A eso hay que sumar que el equipo crema cambió de administración y con ello regresaron al plantel jugadores insignias como José “Moyo” Contreras, quien se fue un tiempo a Antigua.

En plática con Deportes Grupo LPG, Larín admitió que ha tenido un año difícil por la lesión. Incluso le tocó irse hasta México para poder tratársela.

“Tendré que analizar lo que yo quiero hacer. Primero, me tengo que poner súper bien para luego rendir donde me toque. Ha sido un año bastante frustrado, doloroso. Pero esto es a lo que está expuesto todo jugador. Estuve trabajando con normalidad. En lo personal sigo trabajando, no he parado. Sigo trabajando con normalidad para llegar bien”, dijo Larín en charla telefónica.

El Cacho estuvo en el estadio Cuscatlán el pasado domingo 26 de mayo, para ver la final del Clausura 2019 entre Alianza y Águila. Los albos fueron su último equipo en el país antes de irse a Comunicaciones en junio 2018.

Por otra parte, Larín también quedó fuera del listado de 39 jugadores que Carlos de los Cobos, seleccionador nacional, brindó a CONCACAF para Copa Oro.

“Nunca me he metido en las decisiones de los técnicos. Si me quiere llamar, estoy a la disposición de la selección. Nunca le he dicho no a la selección, pero, la verdad han venido jugando bien. Los que están en mi posición han estado rindiendo, quiérase o no. Si no cuentan conmigo para esta Copa Oro, me lo tengo que tomar con tranquilidad, con mucha madurez. Si no se da el llamado a la selección, pues queda desearles lo mejor", dijo Larín en una plática con esta redacción.