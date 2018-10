Comunicaciones brinda su apoyo para Alexánder Larín

Ayer por la noche el Comunicaciones ganó 1-0 al Sanarate por la jornada 14 de la Liga Nacional de Guatemala, quedando a dos puntos del líder Guastatoya.

El equipo crema se presentó al terreno de juego con una pancarta en apoyo a su compañero Alexánder Larín, quien quedó descartado para el resto del torneo por una lesión de ligamento en la rodilla izquierda.

El pasado jueves, "Cacho" regresó de Guadalajara, México, donde conoció el diagnóstico médico de que el ligamento estaba roto, lesión que arrastraba desde el 28 de julio cuando debutó ante Xelajú y que, pese a ser intervenido con una artroscopía, no fue corregida.

En declaraciones a Emisoras Unidas de Guatemala, Alexander Larín comentó que "es lamentable todo lo que me ha pasado en todo este tramo que he vivido acá en Guatemala, no se lo deseo a nadie. Mi lesión se complicó mucho. Supuestamente en la primera jornada ante Xelajú el cruzado estaba roto y así pues intervinieron en una cirugia de artroscopia y quizá no se percataron y si vieron no lo hicieron en arreglarlo, pero son decisiones del doctor. Uno como ser humano y en esas situaciones confía en el doctor y a futuro me volvió a molestar. Estoy de ánimos bajos porque uno de jugador viene a sumar y ahora uno se lleva la peor parte".

El jugador salvadoreño agregó en la entrevista que "el diagnóstico que recibí es que el cruzado lo tengo roto desde la primera fecha y al doctor en México le pareció raro que no intervinieran el ligamento. Debo estar fuerte y hacerle frente a lo que viene".

Larín ha recibido palabras de apoyo de sus compatriotas en redes sociales, entre ellos Jaime Alas y Arturo Álvarez.

#Apertura2018 | Los cremas con una manta en apoyo a su compañero Alexander Larín, el cual quedó descartado para el resto del torneo por una lesión en la rodilla. pic.twitter.com/Mc5Ec5NpeQ — El Mejor Equipo (@EUDeportes) 14 de octubre de 2018