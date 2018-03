Comparan a Neymar como Ronaldinho, pero no de forma positiva

Un cruce de palabras se registró recientemente entre el delantero brasileño Neymar Júnior y el segundo entrenador del Barcelona, Juan Carlos Unzué, según develaron hoy los periódicos Mundo Deportivo y Marca.

Según trascendió, el asistente técnico de Luis Enrique habría hecho algunos llamados de atención al fútbolista, a quien según la publicación le habría dicho: "Como sigas así, acabarás igual que Ronaldinho".

Pero la comparación no fue para destacarle por su buen juego, parecido al de su compatriota y ex "10" del Barcelona, sino para recriminarle por su pobre entrega en los entrenamientos. Los periódicos citados aseguran que Unzúe le dijo que si no mejora en los entrenos acabará mal, con un "declive en su carrera".

La conversación tuvo lugar la semana anterior y salió a la luz este lunes, dos días después que el brasileño firmó un gran partido ante el Villarreal, al que anotó un gol.