Compañía panameña pagó $500 mil en sobornos al presidente de la FEDEFUT de Costa Rica

Los culpables en el caso de pagos a sobornos, fraude y lavado de dinero dentro de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) continúan cayendo y este miércoles fue el turno de la empresa panameña Mimo International Import and Export Inc. (MIMO), que se declaró culpable de pagar fuertes sumas de dinero al ex presidente del fútbol de Costa Rica, Eduardo Li.

Este miércoles en la corte Federal de Brooklyn, New York, la companía panameña MIMO se declaró culpable por haber pagado al expresidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica (FEDEFUT), Eduardo Li, medio millón de dólares en sobornos.

Según voceros de la Corte donde se han desarrollados todos los juicios contra los involucrados en el escándalo por corrupción dentro de la FIFA, la empresa panameña pagó los sobornos para obtener contratos de patrocinio y para vestir a la selección de fútbol desde 2012 hasta 2018.

Ahora sabemos porque Los Ticos dejaron de usar Lotto y empezaron con New Balance. pic.twitter.com/b5Pjef3LWx — Ken Bensinger (@kenbensinger) 21 de febrero de 2018

“Con este proceso demostramos que no descansaremos en nuestros esfuerzos. El comportamiento criminal en estos casos ha hecho su sombra en el fútbol. Hay más implicados y no vamos a detenernos hasta que todos esos que tomaron dinero bajo la mesa y lo usaron para sus propios intereses sean capturados y presentados ante la justicia”, dijo el fiscal estadounidense Richard P. Donoghue.

ASÍ LE PAGARON A EDUARDO LI

De acuerdo a los documentos de la corte, el soborno fue pagado poco antes de que Li fuera detenido en Suiza en mayo del 2012. Sin embargo, para garantizar el contrato y la negociación con la FEDEFUT, MIMO ya había proporcionado uniformes al equipo costarricense.

El expresidente de la FEDEFUT, ya tenía un acuerdo previo con la empresa American Apparel Sport Company; entonces, la empresa panameña entró al juego y decidió pagar el soborno a Li para que anulara ese contrato y garantizara el nuevo contrato con los panameños.

Los fiscales estadounidenses dijeron además que Li, en declaraciones previas y sobre este caso, aceptó haber recibido el soborno de parte de la empresa panameña.

MIMO deberá pagar medio millón de dólares en concepto de reparación de daños, más $900 mil dólares en multas por las violaciones a las leyes estadounidenses por los delitos de pago por sobornos y conspiración en fraude electrónico.

SALVADOREÑOS SIGUEN EN LA MIRA

Esta es la misma corte donde la Fiscalía de Estados Unidos presentó la acusación contra el expresidente de Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), Reynaldo Vásquez y dos altos exfederados salvadoreños por los delitos de fraude electrónico, pago de sobornos y lavado de dinero.

Aunque el expresidente de la FESFUT se encuentra cumpliendo una condena por fraude en El Salvador, las autoridades estadounidenses presentaron la solicitud de extraditación para Vásquez, quien una vez cumpla con su pena en el sistema penitenciario salvadoreño deberá responder ante la Corte de Brooklyn a los fiscales estadounidenses.

Más de la mitad de los altos ejecutivos de las federaciones de fútbol de Latinoamérica se han declarado culpables en Estados Unidos. El diciembre del año pasado esta misma Corte declaró culpables al expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol, José María Marín, y al exdirigente de la COMEBOL, el paraguayo Juan Ángel Napout. Ambos esperan que en abril la jueza del caso dicte la sentencia por sus casos.