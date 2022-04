¿Cómo va la lucha para clasificar a Liga CONCACAF?

Águila aseguró el segundo lugar de la tabla acumulada y cada vez está más cerca de acceder a la próxima edición de Liga CONCACAF junto con Alianza.

Hay que recordar que los tres boletos a El Salvador se lo dan al campeón del Apertura, en este caso Alianza, el campeón del Clausura y el subcampeón con mejor puntaje en la acumulada, sin embargo, en el caso que algún equipo repita en diferentes torneos se pueden dar las siguientes combinaciones:

¿Cómo clasifica Águila a Liga CONCACAF?

Águila competirá en la siguiente edición del torneo regional con solo llegar a la final del presente Clausura 2022. Si el equipo de Agustín "Chochera" Castillo queda eliminado en cuartos o semifinales, tiene que esperar que Platense no sea subcampeón nuevamente salvo que la final del Apertura 2021, Alianza-Platense se vuelva a repetir. En ese caso, el tercer boleto iría al segundo equipo mejor posicionado en la acumulada, como lo es el cuadro emplumado.

LUCHA ENTRE FAS Y CHALATENANGO

Cabe destacar que FAS y Chalatenango están peleando la tercera plaza de la tabla acumulada a falta de dos jornadas y los tigrillos solo aventajan a los norteños por un punto. Esta disputa es importante porque en el caso que Alianza o Águila salgan campeones del Clausura 2022, el último cupo para el campeonato internacional saldrá del tercer puesto en la tabla acumulada siempre y cuando que el subcampeón no sea Platense.

¿Que pasa con Platense?

Hay que mencionar que el cuadro viroleño puede clasificar a Liga CONCACAF aunque no finalice tercero en la acumulada y no salga campeón pero tiene que llegar por lo menos a la final. Uno de los criterios que tiene CONCACAF es que si es el mismo equipo queda subcampeón en ambos torneos de Apertura y Clausura, se le otorgará uno de los boletos sin importar el lugar que haya tenido en la tabla acumulada. Otra combinación que le favorece al cuadro de Zacatecoluca es que de no alcanzar la final, tiene que esperar que Alianza o Águila levanten la corona ante un equipo por debajo de los viroleños en la tabla acumulada como es Jocoro, Once Deportivo o Metapán por poner algunos ejemplos. De esta manera, el combinado de La Paz se agenciaría el último boleto para representar a El Salvador.

Reglamento Liga CONCACAF, cortesía: CONCACAF

Con relación al resto de equipos de la liga mayor, solo pueden alcanzar el campeonato regional si logran ganar el presente torneo Clausura como es el caso de Metapán, Jocoro, Once Deportivo y también los mismos Chalatenango y FAS en el caso que no finalicen en tercer lugar de la acumulada.

Reglamento clasificación Liga CONCACAF, cortesía: CONCACAF

Tabla Acumulada

1. Alianza 90 pts (Clasificado)

2. Águila 72 pts

3. FAS 65 pts

4. Chalatenango 64 pts

5. Platense 59 pts

6. Once Deportivo 55 pts

7. Firpo 54 pts

8. Jocoro 50 pts

9. Metapán 44 pts

10. Marte 44 pts

11. Santa Tecla 40 pts

12. Muncipal Limeño 35 pts