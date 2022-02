¿Cómo se preparan los equipos para enfrentar la violencia en los estadios?

El fútbol salvadoreño vivió otro episodio de violencia en los estadios cuando aficionados del Firpo y del Águila protagonizaron una batalla campal en el estadio Sergio Torres Rivera. ¿Cómo se preparan los equipos de la primera división para evitar este tipo de situaciones?.

Se consultó a diferentes voces dirigenciales de la primera división con amplía experiencia en estos casos. En resumen, la liga visualiza jornada a jornada los partidos que son catalogados con la figura de "partidos de alta convocatoria", los cuales son aquellos donde la asistencia de aficionados es masiva y por ende, las medidas de seguridad se elevan.

LOS PARTIDOS DE ALTA CONVOCATORIA

Para la jornada 8 del Clausura 2022 se habían identificado dos partidos de "alta convocatoria", el primero fue el derbi santaneco entre Metapán-FAS y el segundo el clásico oriental entre Firpo-Águila, este último donde se registraron los conatos de violencia.

En las reuniones se coordinan aspectos de logística y de seguridad, como la convocatoria a las fuerzas de seguridad como la PNC y los elementos de la UMO, estos últimos ausentes en el Sergio Torres Rivera.

El presidente del Municipal Limeño y expresidente de la primera división, Samuel Gálvez confirmó que sí hubo reunión de liga donde se solicitó la presencia de agentes de la UMO tanto para el partido Metapán-FAS y Firpo-Águila.

"A mí me extrañó (que no estuviera la UMO) porque yo estuve en la reunión el lunes pasado y se determinó que ese partido Firpo-Águila era de alta convocatoria y se enviaron las notas", dijo Gálvez.

Se registraron disturbios entre aficionados del Águila y Firpo en el partido de primera división de fútbol en el Estadio Sergio Torres Rivera de Usulutan. Foto: Julio Umaña, El Gráfico

Para Edwin Abarca, gerente de Alianza y ex miembro de la Comisión de Seguridad, también insiste que lo primero que hay que conocer es el por qué la UMO no llegó al estadio Sergio Torres Rivera. El dirigente albo maneja la hipótesis de que "posiblemente" la UMO no pudo llegar porque tenía otras actividades que cubrir.

"El lunes se denominan partidos de alta convocatoria, primero fue el Metapán-FAS y el Firpo-Águila, ahí se solicitó la presencia de la UMO ¿por qué la UMO no llega a todos los partidos? simplemente porque no tienen la capacidad y porque la UMO también tiene actividades de gobierno, que es lo que creería que pasó", expone Edwin Abarca.

"Tendríamos que ver el por qué no llegó la UMO", agrega "porque era un partido de alta convocatoria, habría que ver porque obviamente tuvieron una emergencia", concluye Abarca.

IMPORTANCIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD

La Comisión de Seguridad cumple el rol fundamental de prevenirlos riegos de violencia en los estadios deportivos durante los partidos de alta convocatoria. Para el gerente deportivo de FAS, Fredy Vega, es clave la ejecución de reuniones para "minimizar" cualquier riesgo.

"Hay que reunirse, la prevención es lo mejor para minimizar los problemas. Hay un montón de detalles que no sé si se están haciendo o no, porque en Santa Ana ponemos nuestras propias medidas de seguridad", dice Fredy Vega.

Y añade "lo que se busca es minimizar los riegos, porque el ser humano es impredecible, no podemos echarle la culpa a los de la reunión, simplemente es una mala conducta de una persona de la barra y provoca desórdenes".

No obstante, Edwin Abarca considera que la Comisión de Seguridad debe reaccionar ante este tipo de hechos.

"La Comisión de Seguridad tiene que reunirse, cuando nosotros estábamos nos reuníamos cada jueves o cada martes y nosotros llegamos a reunirnos con gerentes deportivos, enlaces de seguridad, aparte la Comisión de Seguridad no se está reuniendo con los líderes de barras, no se están reuniendo seguido, entonces ahí tienen que reaccionar porque esto de la seguridad de los estadios es todos los días", manifestó.

EL LOCAL, SIEMPRE EL RESPONSABLE

Los tres dirigentes concluyeron en que el equipo local siempre será el responsable cuando se registren capítulos de violencia, aunque no sean los "culpables" de los incidentes.

"¿Firpo qué culpa tiene que estos aficionados hagan esos problemas en el estadio, todos los equipos han sufrido eso, Alianza lo sufrió y llegamos a un momento donde pusimos las cartas sobre la mesa. En este caso la Comisión de Seguridad tiene que meter un escrito al Comité Ejecutivo para que el reglamento y en las bases de competencia se regule un apartado que permita algo para vos podes actuar como club y poder sancionar a estas personas y vetarlos", dijo Edwin Abarca.

Samuel Gálvez concordó con Abarca en que en algunas ocasiones, el equipo no es "culpable" de los incidentes.

"Yo participé en varias reuniones como presidente de la primera división con la Comisión de Seguridad y con la PNC y ahí se dicen las medidas a tomar, pero yo creo que hay incidentes que se le escapan a uno, pero uno toma las medidas", dijo Samuel Gálvez.