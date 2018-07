¿Cómo marchan los equipos de primera división de cara al Apertura 2018?

Así marchan algunos equipos que tenían temas económicos pendientes y en la víspera de su inscripción federativa:

FIRPO

En el caso pampero, el exvolante Gerardo Iraheta indicó que tanto a él como a los otros ocho elementos descartados para el Apertura 2018 se les pagó lo que se debía. Los montos pagados variaban, desde uno a dos meses.

"Pedí mis papeles porque ya no quería seguir en Firpo. El finiquito nos lo cancelaron a todos, ya se nos pagó porque no podían inscribir si no nos daban el finiquito", dijo Iraheta, quien confirmó que no hubo demanda.

El presidente Modesto Torres también confirmó a EL GRÁFICO el pago de finiquitos este fin de semana, en Usulután.

Por otro lado, el expreparador físico Antonio Miltos Insfrán, paraguayo, indicó que a él aún no se le cancela lo adeudado por sus servicios en el club usuluteco. El problema radica en que firmó contrato con Firpo pero éste no se presentó ante la FESFUT.

Además, el Firpo confirmó a Jorge Calles como su nuevo entrenador:

El Profesor Jorge Calles será el nuevo timonel de nuestro club para este Torneo Apertura 2018.



En breve daremos a conocer quienes conformarán el nuevo cuerpo técnico, quienes trabajarán de la mano de nuestro timonel y de Francisco Jovel (director deportivo).#AhiVieneElFirpo pic.twitter.com/LQOYTFSD1E — C.D Luis Ángel Firpo (@LAFirpo_oficial) 9 de julio de 2018

SONSONATE

En el Sonsonate siete jugadores presentaron demanda a inicios de este mes, pero el lateral izquierdo Danny Torres confirmó a esta redacción que la misma ya no procede ya que tanto a él como a seis exmiembros del equipo cocotero se les pagó lo adeudado. "Era un mes y 21 días lo que nos debía, pero ya nos cancelaron", contó.

CHALATENANGO

Mientras tanto, los norteños indicaron que desde el 6 de julio se presentó la documentación a la Federación y pese a algunas observaciones, todos los papeles se aceptaron.

También confirmaron que el equipo no tiene deudas con los jugadores liberados, ya que se depositó el monto a cancelar en la FESFUT y solo falta que algunos futbolistas pasen a recogerlo.

PASAQUINA

El cuadro de Pasaquina, por su lado, confirmó por medio de su gerente, Douglas Palacios, que han finiquitado a los 12 jugadores que dieron de baja.

Estos son: Nicolás Muñoz (al Metapán), Devaughn Elliott (jamaiquino), Francis Álvarez, Rodrigo Argueta, Carlos Arévalo, Alfredo Contreras, Isidro Gutiérrez (al Limeño), Daniel Luna, José Iglesias, Óscar Sánchez y Luis Palacios (colombiano).

AUDAZ

El Audaz de Apastepeque indicó, a través del gerente Jaime Barrera, que este martes 10 se presentarán a las oficinas de la FESFUT a realizar la inscripción, sin deudas con jugadores ni exjugadores de la plantilla coyotera.

"Gracias a Dios estamos esperando el día (martes) y estamos solventes. Estamos listos", indicó.

ALIANZA

Alianza, por otro lado, completó su inscripción federativa este lunes. De acuerdo a las redes sociales de la Primera División, los albos son los primeros en terminar el proceso ante la FESFUT.

LIMEÑO

En la escuadra de Municipal Limeño también se indicó que no hay deudas pendientes. De hecho, los santarroseños cancelaron cualquier monto adeudado apenas acabó el torneo Clausura 2018.

"Nuestro equipo está en orden desde el 8 de mayo. Tres días después de que se nos eliminó ante Santa Tecla se pagó hasta el último centavo que se debía y este día (lunes) se presentó la primera nómina de jugadores del primer equipo y reservas, ya están debidamente inscritos", informó Pablo Cruz, parte de la dirigencia deportiva de los unionenses.

METAPÁN

Los caleros indicaron que el tema económico no ha sido un problema de cara a la pretemporada y este lunes realizarán su inscripción federativa. "Todo está en orden y este mismo día completamos la inscripción", confirmó el presidente calero Rafael Morataya.

El secretario general de la FESFUT, Luis Pérez Guerrero, confirmó vía telefónica que ningún equipo de la Liga Mayor tiene abierto proceso de demanda por el tema de deudas y que tampoco se han presentado inconvenientes respecto a las inscripciones de los mismos ante la entidad rectora del balompié.

JOCORO

El benjamín de la primera división también cumplió ayer con su proceso de inscripción y esta es la nómina preliminar que inscribió:

En Cat. Mayor, esta es la nómina inicial de jugadores presentada por el benjamín del torneo, @FutbolJocoro junto al Cuerpo Técnico que le dirigirá. #ViveTuLigaPepsi???? #Apertura2018 pic.twitter.com/wHDx4D2I5K — Primera Fútbol ES (@primerafutboles) 9 de julio de 2018

ÁGUILA

El equipo emplumado arrancó ayer la pretemporada de la mano del timonel nacional Carlos Romero. Hubo nuevas incorporaciones: