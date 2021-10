¿Cómo llega México al partido ante El Salvador?

La selección de México es una de las potencias de CONCACAF, y su paso por la octagonal lo confirma: es actualmente líder de la tabla con 11 unidades de 15 posibles y no ha perdido ningún encuentro hasta ahora.



El “Tri” es también el conjunto con más goles anotados; en esos cinco encuentros ha marcado ocho tantos y ha recibido solamente tres.



Los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino se han enfrentado a tres selecciones de Centroamérica, y han obtenido dos victorias y un empate. Los triunfos los obtuvo ante Costa Rica y Honduras.



Ante los ticos, México los derrotó por la mínima en el estadio Nacional de Costa Rica; mientras que a los hondureños los goleó con un marcador de 3-0 en el estadio Azteca.



El empate lo obtuvo ante la selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández. El encuentro terminó igualado por la mínima.Solamente en este partido, el combinado mexicano estuvo por debajo en el marcador.



Para el duelo ante su similar de El Salvador, la escuadra mexicana no contará con dos jugadores que trabajan en la zona defensiva del equipo. Se trata del lateral derecho Jorge Sánchez y del central César Montes. El primero no estará por lesión y el segundo no viajará al país centroamericano por sanción.



Otro jugador que es duda para viajar a El Salvador es el delantero del América, Henry Martín, quien anotó un gol ante Jamaica en septiembre. El atacante no ha disputado ningún partido de la octagonal en octubre debido a una molestia en su pierna derecha.



La ausencia de Martín no ha representado una baja sensible para el “Tri”, puesto que en los últimos dos encuentros marcaron cuatro goles.



Algo que caracteriza al equipo de “Tata Martino” es su fútbol ofensivo, genera múltiples ocasiones y tiene a varios jugadores que pueden marcar gol.



De hecho, la selección mexicana ha conseguido anotar sus ocho goles de la octagonal con un jugador distinto, y no todos son centrodelanteros.



Los autores de los goles del combinado tricolor son: Alexis Pineda, Henry Martín, Orbelín Pineda, Jesús Manuel Corona, Jorge Sánchez, Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori e Hirvin “Chucky” Lozano.



Los jugadores que tiene México son de los mejores de toda la región. En sus filas cuenta con ocho jugadores que militan en las máximas categorías de las ligas europeas, incluyendo a España, Inglaterra, Portugal, Italia y Países Bajos.



La plantilla convocada para los partidos de la octagonal que se desarrollan en octubre incluye a 27 futbolistas que están valorados en 217 millones 300 mil euros, según el portal web Transfermarkt.



El jugador más valioso de la escuadra mexicana según el mencionado portal web es Hirving “Chucky” Lozano, tasado en 45, 00 millones de euros; y su jugador menos valorado es el guardameta Alfredo Talavera, tasado en 800 mil euros.



Para dimensionar estas cifras, el jugador más valorado de El Salvador, Alex Roldán, está tasado en un millón de euros.



En la serie histórica ante la Azul en eliminatorias mundialistas, México ha conseguido tres derrotas y nueve triunfos, incluyendo los últimos cinco de manera consecutiva.