¿Cómo ha cambiado el 11 del Águila desde la final?

Apenas unos cuantos meses han pasado desde que el Águila perdió la final ante el Alianza en la tanda de penales y los cambios en cuanto a los nombres dentro del plantel son muchos e incluso también el técnico es diferente a comparación de aquel encuentro.

Agustín Castillo fue el estratega del torneo pasado y fue cesado antes del inicio del Apertura 2022 y en su lugar llegó Sebastián Bini. Castillo dirigió al equipo en la Liga CONCACAF ante el Alajuelense en donde cayó en la ronda preliminar en agosto de este año.

Solo cinco jugadores que disputaron el último partido del Apertura 2022 se mantienen en el once de Bini: Benji Villalobos, Kevin Melara, Gerson Mayén, Edgar Medrano y Santos Ortíz.

Los cambios vinieron en gran parte antes de los partidos de CONCACAF. Las salidas de sus extranjeros, Fabio Burbano y Luiz Junior, quienes eran suplentes y la del mediocampista brasileño Yan Manciel se dieron justo después de perder la final contra Alianza.

En lugar de ellos llegaron Luis Acuña, Jomal Williams que llegó del Firpo y ya no forma parte del plantel por decisión técnica y Brian Calabrese, este último debido al parón por lo problemas en la FESFUT decidió salir de la institución negronaranja y el cuadro migueleño anunció al mexicano Jahir Barraza.

Los jugadores que siguen en el plantel y que jugaron la final pasada y que ahora ya no ven minutos son el mediocampista Fabricio Alfaro, el lateral Marlon Trejo y el máximo goleador del Águila en la temporada pasada, Kevin Santamaría. Por lesión Fredy Espinoza y Xavier García no están viendo minutos. Además tuvieron la salida Jairo Henríquez que a pesar de que no era titular fue importante que servía como revulsivo en algunos partidos.

De los nuevos jugadores que están siendo habituales por Bini son los nacionales que llegaron previo al inicio del torneo, Tomas Granitto y Dustin Coreas. También uno que llegó con Agustín Castillo fue Julio Sibrián que se mantiene con minutos importantes. También el reservista y seleccionado Sub 20, Walter Pineda se adueñó de la lateral izquierda del cuadro emplumado.

Entre salvadoreños y extranjeros el cuadro de San Miguel tiene otra base a comparación del torneo pasado. Con estos futbolistas el Águila marcha segundo lugar del grupo A con ocho puntos, a uno del líder Jocoro (9 unidades) y dos por encima de su vecino el Dragón que tiene seis.