¿Cómo era 1974 cuándo Platense fue campeón?

Hace casi 50 años que el Platense se coronó como campeón del fútbol salvadoreño. Mucho ha cambiado desde aquel 19 de diciembre de 1974 en el que los gallos levantaron la corona nacional luego de un proyecto sólido y la historia podría volver a repetirse a pesar que el equipo de Zacatecoluca no llega como favorito al título.

¿Cómo era el mundo en 1974? Evidentemente muchas cosas han cambiado, la música, la televisión, el cine... todo lo relacionado al deporte y la cultura tenía a otros protagonistas, incluso algunos que el día de hoy ya no se recuerdan y por eso hacemos un recuento de lo que estaba de moda en aquella lejana década de los 70'.

Hablemos de la música, por ejemplo. En aquella época una de las artistas más sonadas era la cantante y actriz Barbra Streisand pero al analizar los ránking de popularidad, para diciembre de aquel año la canción más sonada era 'Kung Fu Figthing" de Carl Douglas, al menos por dos semanas antes de caer en la tabla general.

Pero fue la famosa "The Way We Were" de Barbra la que duró más de dos semanas en el top de popularidad, algo difícil en aquellos tiempos, la que lideró como la canción más sonada según la lista de popularidad del Billboard.

¿Quién reinaba Europa?

La antes denominada Copa de Campeones de Europa fue ganada por el Bayern Múnich en dos partidos disputados en Bruselas. En el primero terminaron 1-1 con goles de Schwarzenbeck por los bávaros y Luis Aragonés por los colchoneros.

En el segundo partido, el Bayern pasó por encima con un contundente 4-0 y con Gerard Muller como principal figura.

También había Balón de Oro. El de aquel año fue ganado por Johan Cruyff. El jurado estuvo compuesto por 26 periodistas especializados, de cada una de las siguientes asociaciones miembros de la UEFA: Alemania Occidental, Alemania Oriental, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía, Unión Soviética y Yugoslavia.

En 1974 fue el año en los cines del mundo de la película El Exorcista, protagonizada por Linda Blair y que causó terror a lo largo y ancho del planeta, incluso hasta el día de hoy, que es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. El Oscar a mejor película aquel año fue para El Golpe, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford.

Ahora el Platense está a las puertas de repetir una historia, solo que esta vez podría ser el mismo año que logró el ascenso.