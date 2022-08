Comité de Regularización de FESFUT ya solicitó credenciales al INDES

El presidente del INDES, Yamil Bukele, aseguró en una entrevista que “no habrá problemas” para entregar las credenciales al Comité de Regularización de la FESFUT para su funcionamiento.

“Muchas personas no entienden lo de las credenciales. Aquí se trata de lo que dice la ley sobre la personería jurídica. Ya está comisión solicitó los requisitos para tener la credencial de funcionamiento”, indicó Bukele en Frente a Frente, “si cumplen con los requisitos, mañana sometemos el punto al comité directivo de INDES y estoy seguro de que no habrá problemas para que les entreguemos la credencial”.

Yamil incluso comentó sobre el nombramiento de los miembros del comité, expresando que les dará “el beneficio de la duda”, y agregó que esperaba que el nombramiento hubiese tomado menos tiempo.

“Hay que apoyar a esta regularizadora para que tenga éxitos en su gestión. Lo nuestro no era personal contra el presidente de la FESFUT, solo buscábamos el cumplimiento de la ley”, expresó.

El presidente también comentó que de parte del INDES “no hay intención alguna de meter mano en la FESFUT” y que “si hubiéramos querido adueñarnos del fútbol, lo hubiéramos hecho en 2019, que llegamos al INDES”.

“Fueron dos años y medio diciéndole a la FESFUT y a la FIFA que había que cumplir la Ley General de los Deportes. Pero el expresidente de la FESFUT (Hugo Carrillo) se dejó ir contra la ley y llamó a elecciones. Por eso el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte (TDEA), que es independiente del INDES, emitió una medida cautelar”, indicó Yamil.

Bukele reiteró que las acciones hechas por el Comité Directivo del INDES no causaron injerencia en el fútbol nacional, a pesar de lo que ha señalado FIFA en múltiples ocasiones.

“El TDEA ordenó al INDES nombrar una comisión normalizadora para la FESFUT. Fuimos cautelosos para evitar la suspensión del fútbol salvadoreño. Luego le informamos al TDEA que las fuerzas vivas del fútbol querían hacerse cargo de la situación y por eso retiramos la comisión normalizadora de la FESFUT. No nos pasamos del límite y ahí está la prueba de que no fuimos suspendidos. Todo surgió porque el comité ejecutivo no cumplió con la ley”, manifestó el presidente.

Para terminar con la entrevista, Bukele declaró que “nunca he querido meter mis manos en la FESFUT. Siempre hemos apoyado a los que nos han pedido ayuda”.