Comisión disciplinaria rectifica y sanciona a Kevin Ayala

#Importante

Comisión Disciplinaria rectifica acta de sanciones perteneciente al juego FAS vs Tecla. Suspensión al tecleño Kevin Ayala. pic.twitter.com/zfVBwRzzha — Primera Fútbol ES (@primerafutboles) 11 de marzo de 2017

La Comisión disciplinaria de la FESFUT envió la tarde de ayer el acta de sancionados del partido FAS contra Santa Tecla en el que fue expulsado el argentino Allan Murialdo por el cuadro tigrillo y Kevin Ayala por el equipo tecleño, sin embargo en el documento solo aparecía confirmada la suspensión de dos juegos para el delantero suramericano.Al consultar sobre el caso a un miembro de la comisión explicó que no estuvo en la reunión, pero sugirió al equipo tecleño abstenerse de alinear al jugador el fin de semana.Kevin Ayala fue expulsado al minuto 53 junto al argentino Murialdo con quien tuvo un altercado y el árbitro Jaime Herrera expulsó con roja directa a ambos.Sobre la situación que no aparece el volante del Santa Tecla sancionado, un miembro de la comisión aventuró que podría tratarse de un error involuntario a la hora de levantar el acta y no se percataron de ese detalle.En los últimos torneos algunos equipos de la primera división han reportado errores como sucedió con el entrenador Nelson Ancheta a quien el emitieron un carnet de jugador en lugar de uno de técnico en octubre del 2016 y no pudo dirigir desde el banquillo el partido Dragón contra Limeño.Esta es el acta enviada ayer por la primera división:Sin embargo, este día, la primera división a través de su cuenta en Twitter informó que el acta había sido corregida e hizo oficial la suspensión de dos partidos para el elemento tecleño.