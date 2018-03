Comisión disciplinaria de la FESFUT podría sancionar a Lisandro Pohl

El vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo, confirmó que el comité ejecutivo del organismo decidió de forma unánime (siete votos) trasladar el caso de Lisandro Pohl a la comisión disciplinaria, quien podría sancionar o no al presidente de la primera división y del Alianza por las críticas al árbitro Joel Aguilar Chicas.Carrillo dijo que el comité encontró razones para aplicar un sanción a Pohl por las declaraciones que brindó luego del juego entre Alianza y FAS, por la fecha 10 del Apertura 2017.Por esa razón, Carrillo indicó que ahora será la comisión la que de un fallo apegada al reglamento disciplinario."Ya la comisión disciplinaria tiene el caso. Ayer (lunes) pasamos el caso a esa comisión. Si habrá o no sanción para Lisandro Pohl será una decisión de ellos. Recordemos que el ente externo al comité que ve todo este tipo de situaciones es la comsión disciplinaria. Solo les trasladamos el caso a ellos. Recordemos que este caso se hizo público. Ellos tienen las grabaciones, acá no hay nada oculto. Acá no haya nada que se tenga en contra de alguien en particular. Hay que esperar lo que dictamine la comisión", indicó Carrillo.Un integrante de la comisión disciplinaria, que pidió reserva de su nombre, dio fe de que ya tienen el caso en sus manos, pero que no hay fecha para dar una resolución debido a que deben analizar muchas cosas."Hoy martes comenzamos en la mañana y mañana mércoles seguiremos, pero ya estamos trabajando en eso. Estamos estudiando bastante eso. Toda situación que violente las bases de competencia y el código disciplinario es motivo de análisis. Ahora estamos en el estudio de ese caso", indicó.Por su parte, el vicepresidente de la comsión de arbitraje de la FESFUT, Joaquín Waldo Polío, confirmó que ellos enviaron una carta al comité ejecutivo en la que se dan todo el respaldo a Joel Aguilar Chicas y en la que externan su temor por las declaraciones de Pohl.Específicamente dicen que Aguilar Chicas teme por su integridad física."Le hemos dado todo el apoyo a Joel Aguilar Chicas, porque hay que ver cómo está la situación actual del país. Se reclama sobre una falta clara para sancionar. Joel se acercó a nosotros para contarnos cómo estaba la situación. Nosotros le dijimos que le dábamos el apoyo total. Ya pasamos este caso al comité ejecutivo de la FESFUT", apuntó el vicepresidente de la comisión de arbitraje.Esta fue la carta que envió la comisión de árbitros: