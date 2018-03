Comisión disciplinaria confirma sanción para Roberto Domínguez

Es una lastima,tocara de las gradas mañana! — Roberto Dominguez (@DominguezES_) May 5, 2017

SAN SALVADOR.Roberto Domínguez, jugador del Santa Tecla, expresó su inconformidad por la expulsión que sufrió el miércoles anterior en el juego de ida de cuartos de final contra FAS por una falta que cometió su compañero Iván Mancía sobre el jugador tigrillo Allan Murialdo, pero el árbitro German Martínez le mostró la cartulina roja a él.Esta tarde, la Comisión Disciplinaria de la FESFUT ratificó el castigo para el defensor tecleño, pese a que el equipo solicitó una revisión de la acción y envió un vídeo a la comisión disciplinaria para que no cuente esa expulsión y dejar sin efecto el respectivo castigo."Es lamentable por el fútbol nacional en si lo que pasa con los árbitros, creo que él no se percató de quién fue la falta, pero somos humanos y cometemos errores. Hay que estar atentos en un partido como estos en los que no podés cometer errores", dijo el también seleccionado nacional.Según explicó Domínguez, el duelo contra el cuadro tigrillo marcaba su regreso a la acción luego de seis jornadas de inactividad por un desgarro en el isquiotibial izquierdo."Yo venía de no jugar seis partidos por lesión y ahora que juego me expulsan, ahorita estoy un poco molesto y caído por eso mismo y venía con las ganas que se arregle todo porque yo quiero jugar. Espero que me quiten el castigo o la menos que bajen un partido porque la roja fue injusta, yo estaba lejos de la jugada", recalcó.El zaguero, que no perdía la esperanza de jugar esta instancia decisiva, fue parte de la práctica del Santa Tecla en la cancha del Oratorio Salesianso en la ciudad tecleña esta mañana. Tras conocer la sanción, así reaccionó el jugador en su cuenta de Twitter: