Comisión de Arbitraje de FESFUT sanciona con dos juegos a cuarteta del juego FAS-Santa Tecla

El secretario de la Comisión de Arbitraje de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Héctor Caballero, confirmó que los árbitros Germán Martínez, Douglas Bermúdez, Juan Ramón Ayala y Jaime Herrera fueron sancionados después del error cometido por Martínez en la expulsión al zaguero de Santa Tecla, Roberto Domínguez, cuando en la jugada se aprecia que la falta cometidas al delantero fasista, Allan Murialdo, fue de Iván Mancía, otro zaguero de Santa Tecla que participó en la jugada."Serán sancionados con dos juegos en los que no serán designados. No puede ser que los ocho ojos de los cuatro árbitros no se hayan percatado de que el expulsado debía ser el otro jugador de Santa Tecla. A ellos los teníamos en la lista de que iban a ser nombrados para los juegos de vuelta de cuartos de final de primera división, pero tras el error ya no fueron designados", apuntó Caballero, en plática con EL GRAFICO.De acuerdo con Caballero, este lunes se volverá a tartar el tema de los cuatro colegiados."Ellos podrían ser enviados a dirigir a primera en estas fechas. Se puede, pero no se debe. En este caso no solo es de sancionar, sino que también de ver por qué de falló. Ya vimos el video a quien se tenía que haber sancionado era al 7 de Santa Tecla (Mancía) y no al que se expulsó (Domínguez) ", aseguró Caballeros.El mismo Mancía dijo en plática con este medio que le extrañaba que la expulsión no haya sido para él, mientras que Roberto Domínguez esperaba que no le fuera impuesta sanción y poder jugar el partido de vuelta.