Comisión Disciplinaria sanciona a FAS y a su representante Fredy Vega

La Comisión Disciplinaria de la FESFUT castigó con dos partidos y una multa de $300 al representante de FAS, Fredy Vega debido a que en el informe arbitral del juego de semifinales contra Santa Tecla, el árbitro Ismael Cornejo detalló que el dirigente "insultó" verbalmente al equipo colegiado tras el partido.

"Después de terminado el partido, cuando estábamos en los camerinos, llegó el señor Fredy Vega, dirigente de FAS para reclamar situaciones del juego; por lo cual se le pidió amablemente que se retirara y nos respetara nuestro espacio para cambiarnos. No obstante, dicho señor se enojó y al salir del camerino golpeó de forma violenta dos veces la puerta y nos gritó 'puta, nombre por eso estamos como estamos son pura mierda, pura mierda, siempre nos hacen lo mismo'", dice en el escrito presentado por la Comisión Disciplinaria.

Al buscar la versión de Fredy Vega, el representante de FAS negó haber insultado al equipo arbitral, asegurando que sí visitó los camerinos.

"Es un farsante, no lo insulté, se lo dije a él 'lo voy a reportar' me dijo, reportelo pero no lo estoy insultando, él se aprovecha del papel para poner lo que le ronca la gana, tengo varias evidencias que ellos hacen lo quieren con su informe, es falta de profesionalismo de ellos poner detalles que no son verdad", dijo Fredy Vega al respecto.

"Yo estaba hablando con el cuarto árbitro y él (Ismael Cornejo) me tiró la puerta, vine yo y le pegué un 'trompón' en la puerta y le dije 'no sea malcriado'. Yo estaba hablando decentemente, le dije 'mire cómo es posible que le peguen a Luis Peralta y en vez de expulsar al de Santa Tecla me le sacan tarjeta a él', me dijo 'realmente no lo apreciamos por la posición del juego, hay que mejorar', pero me perjudican a mí le dije", añadió Fredy Vega.

$500 DE MULTA A FAS

La Comisión Disciplinaria también multó a FAS con $500 por una "reiterada conducta impropia de espectadores considerados sus seguidores" por el lanzamiento y uso de objetos prohibidos al terreno de juego.