Comisión Disciplinaria de FESFUT falló en contra del Isidro Metapán

La Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) declaró improcedente los dos escritos presentados por la dirigencia del Isidro Metapán en los que solicitaba los tres puntos que disputó ante el Dragón, por la jornada 13 del Apertura 2017.El partido terminó empatado sin goles pero el Metapán jugó bajo protestas asegurando que la dirigencia migueleña violó lo ordenado en el artículo 12 de sus bases de competencia, al no tener un técnico en su alineación.Sin embargo, la comisión en cuestión analizó los escritos y dijo que el Dragón no hizo nada anómalo, aunque también aclara que Metapán se equivocó en la documentación.“Se declararon improcedentes las dos peticiones por escrito presentadas ante esta comisión por los señores Roberto Campos, como representante del equipo Isidro Metapán ante la liga, y del señor Fredy Vega, en su calidad de gerente deportivo de dicho equipo, ya que ambos escritos no reunían los requisitos mínimos exigidos”, manifestó telefónicamente Miguel Alfaro, miembro de la comisión disciplinaria de la FESFUT.Alfaro explicó las razones por las cuales ambos escritos no fueron admitidos: “Primero porque el señor Campos no pagó los derechos ($100) requeridos para ser admitido su escrito, donde solicitaba los tres puntos del juego ante Dragón; mientras que el señor Vega presentó su escrito como si fuera una apelación, ya que canceló $200 dólares a la tesorería de la FESFUT”, explicó.Alfaro también explicó que la comisión no encontró motivos para sancionar al Dragón con la pérdida de los puntos.“El Dragón cumplió con el ordenamiento emanado de la FESFUT de inscribir a un técnico (antes de las 4:00 de la tarde del viernes 13 de octubre, inscribió a Abel Blanco). Además, fue la misma liga mayor quien programó dicho partido cuando el artículo 12 de sus bases de competencia indica que no le programarían si no cumple con ese requisito. Al final esta comisión constató, en las programaciones que se le solicitaron a la primera división, que sí había programado dicho partido”, expuso.La dirigencia de Isidro Metapán en voz de su gerente deportivo, Fredy Vega, confirmó que fueron notificados anoche mismo de la resolución de la comisión disciplinaria, pero en términos generales están inconformes con la decisión.“Es una resolución risible la que ha notificado la comisión disciplinaria. Lo digo con el respeto que ellos se merecen. En primera instancia me provocó cólera leerla, luego me provocó risa, ya que en ningún momento se cumplió lo que claramente ordena el artículo 12 de nuestras bases de competencia. Se debió haber confrontado con la alineación de Dragón si aparecía o no el nombre de su técnico”, refutó.Vega admite que sí le consta que Dragón inscribió en tiempo al técnico Abel Blanco, tal como lo ordenaba la FESFUT, pero en ningún momento el equipo migueleño presentó un escrito el día del partido donde explicaba que la liga no le entregó el carné porque no hubo nadie que lo hiciera y firmara ya que no había presidente, secretario ni gerente en la primera división.El dirigente de los jaguares afirmó además que no apelarán la sanción porque "sentimos que hay dolo en no aceptar las resoluciones que Isidro Metapán presenta a los entes colaboradores de la FESFUT".