Comisión Disciplinaria anula caso Duvier Riascos-Guillermo Rivera

Alianza informó por medio de un comunicado que la Comisión Disciplinaria de la FESFUT anuló el caso por supuestos insultos racistas del técnico del Platense, Guillermo Rivera, al ex jugador del equipo albo Duvier Riascos.

Este hecho marcó la final del Apertura 2021 luego sobre el minuto 90+3 del partido se generó una pequeña trifulca entre jugadores del Alianza y Platense, más miembros del cuerpo técnico del equipo viroleño. Duvier Riascos fue expulsado tras ser encontrado culpable de tirarle el balón al árbitro Ismael Cornejo.

Tras la culminación del partido Duvier Riascos declaró que Guillermo Rivera le dijo "negro de mierda". "El entrenador de ellos no me puede decir ‘negro de mierda’. Les marqué dos goles y los dejé fuera (...) Es impresionante que en este siglo haya gente que todavía es racista.Me dijo la frase y realmente me calenté porque no estamos para eso, fue una lástima porque hubiera querido que el pelotazo le hubiera caído en la cara bien bien fuerte", concluyó Riascos.

Duvier Riascos de Alianza se enfrenta a un jugador del Platense durante la final del Apertura 2021 donde posteriormente fue expulsado por Ismael Cornejo. Foto Julio Umaña, El Gráfico

En el comunicado Alianza menciona que los encargados del caso de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT consideraron insuficientes los videos proporcionados y testimonio de los jugadores Alexis Renderos e Iván Mancía, por lo que el caso se anuló.

"Como Alianza declaramos mediante nuestros jugadores y mostramos insumos de diferentes videos que circularon en redes sociales, pero no fue suficiente para los analistas del caso y por ende fue anulado", cita el comunicado.

Asimismo Alianza lamentó la decisión de la Comisión por no "sentar un precedente" ante un caso de indiscriminación racial.

"Lamentamos que no se dé una resolución favorable hacia nosotros. Nos sentimos impotentes ante dicho suceso, puesto que Alianza siempre se va a regir ante el Fair Play de la FIFA y buscará actuar bajo esas reglas".