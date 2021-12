Comienzan los cuartos de final del Apertura

Esta tarde arrancan los cuartos de final con los choques de ida y las series prometen mucha acción y adrenalina. En Tierra de Fuego, el Jocoro abre el telón de esta segunda fase frente al Alianza a partir de las 3:00 de la tarde y los fogoneros buscarán dar la campanada.



De eso es consciente el cuerpo técnico de los paquidermos, comandado por Milton “el Tigana” Meléndez, quien advirtió que no será nada fácil salir con un buen resultado de tierra morazánica. “La última vez que fuimos a Jocoro fuimos sorprendidos y lo importante es que nosotros vamos con el conocimiento de lo que pasó, los muchachos deben de estar concentrados”, expuso el timonel de los albos.



Sobre este encuentro, también el técnico Víctor Coreas, del Jocoro, destacó: “Qué lindo que vamos a enfrentarnos al Alianza, es análisis es breve y conciso, y en esta ronda algunos han presagiado que Jocoro puede sorprender, esperemos que sí, porque había mucho que corregir, lo hemos logrado y pienso que vamos a llegar a un buen punto el día miércoles”.



Otro duelo candente es el que sostendrán galleros y toros en el estadio Antonio Toledo Valle. El Platense busca hacer valer la localía ante un Firpo que llega con mucha fortaleza. Los dirigidos por Guillermo Rivera aseguraron que si bien ya cumplieron uno de los objetivos trazados, que era clasificar, ya estando en la fiesta grande quieren más.



“Veo bien al equipo, con esta semana comprimida que se tiene es muy poco lo que se puede hacer en la parte física. Estamos contentos de donde hemos llegado, sin duda hubiéramos querido más, pero hasta allí nos alcanzó en la fase regular y (vamos a) encarar muy bien esta serie ante Firpo, un equipo que viene bien”, dijo Memo.



Mientras que el portero pampero, Joel Almeida, dijo que será una serie muy complicada pero tienen ganas de avanzar. “El Platense es un equipo que le gusta jugar bastante, sabemos de las complicaciones que pueden hacernos pero tenemos que ser inteligentes y manejar muy bien la liguilla”, expuso.



En la noche, uno de los duelos estelares es el que sostendrá el Águila frente al Once Deportivo. Los emplumados, de la mano de Alberto “Chochera” Castillo, ha tenido un lavado de cara aunque en las últimas jornadas registra tres derrotas consecutivas. Resultados que le dejaron en la quinta posición de la tabla.



Por su parte, el campeón del fútbol salvadoreño, el FAS, tendrá su participación en esta fase hasta mañana cuando en la noche visite al Chalatenango. Los tigrillos han cerrado bien la fase regular y confían en que se mantengan los buenos resultados. Sin embargo, los norteños también llegan con un sprint en la fase final donde no pierden en últimos seis partidos.

#LMF | ¿Quién es el favorito? Estos son los emparejamientos para la fase eliminatoria del Apertura 2021. pic.twitter.com/ImESJJzKiy — EL GRÁFICO (@elgraficionado) November 28, 2021