Comienzan a definirse los clasificados del Apertura

Cada vez falta menos. Con dos partidos por jugarse, esta última fecha comienza a firmar a los últimos clasificados para los cuartos de final del Apertura 2021 pero también los equipos que comienzan a pelear por no descender.



Jocoro abre la jornada del sábado ante el Platense en Tierra de Fuego. Ambos equipos están prácticamente en la próxima ronda pero deben sentenciar matemáticamente. Los dirigidos por Guillermo Rivera, sin embargo, lo tienen más complicado porque visitan una de las canchas que más presión mete en el redondo nacional.





Santa Tecla, en la novena posición pero a un punto del Atlético Marte, quiere olvidar el pésimo partido de entre semana y tendrá un encuentro todavía más complicado ante Firpo pero en Las Delicias, por lo que intentarán sacar partido, sumar y que su principal rival en el puesto de clasificación caiga.





Por eso Marte tiene que mostrar su mejor versión ofensiva. Los dirigidos por Nelson Ancheta tienen en Cuscatlán la visita del Once Deportivo. Ambos equipos quieren sellar el boleto a la siguiente ronda y llegan en momentos similares aunque son los locales, en esta ocasión, los que buscan afianzar el pase lo más pronto posible.





En el segundo duelo más interesante de la jornada, el derbi santaneco será en el estadio Suárez Landaverde con un Metapán ansioso por cambiar su rostro y lograr una victoria ante su afición. Ya con nulas posibilidades de clasificar pero con ventaja respecto al último lugar, los caleros intentarán dañar a un FAS obligado de otra victoria que lo mantenga en la segunda posición de la tabla.





El que parece ya sin respuestas en el Municipal Limeño. Ni el trabajo de Geovanny Trigueros en los últimos meses le ha permitido al equipo salir del hoyo en el que se encuentra, último en la tabla y a cinco puntos del penúltimo lugar, los cucheros han sido la decepción del torneo y están obligados a ganar sus próximos dos encuentros para sumar aunque no dependa de ellos salir del puesto de descenso.



Este domingo reciben en su estadio al Chalatenango, equipo que tiene pocas posibilidades de clasificar pero intenta ir sumando para mantenerse en la zona media de la clasificación, lejos del descenso. Su último empate con FAS en el Quiteño renovó la motivación de un plantel que cuenta con alternativas pero que las lesiones no le han respetado.