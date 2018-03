Comienza la Champions League 2017-2018

La primera ronda de clasificación de la UEFA Champions League arranca hoy con el primer partido de la temporada, una revancha entre el Alashkert y el Santa Coloma en Everán.Tan sólo 24 días después de que el Real Madrid levantara el trofeo en Cardiff, y a poco menos de once meses de la final de 2018 de Kiev, la acción comenzará a las 10:00 de la mañana (hora de El Salvador) cuando el equipo armenio Alashkert y el FC Santa Coloma se vean las caras en Ereván. Cuando estos equipos se midieron la pasada temporada, empataron 0-0 en Andorra y en la vuelta ganó el Alashkert por 3-0.Después, cuatro equipos debutarán en la UEFA Champions League. El Europa, de Gibraltar, jugará en el estadio del The New Saints, el equipo estonio FCI Tallinn se medirá al Hibernians, y el Víkingur, equipo que en la 2014/15 se convirtió en el primer conjunto de las Islas Feroe en pasar dos rondas de clasificación de la UEFA Europa League, se medirá en casa ante el Trepça '89, primer equipo de Kosovo en jugar un torneo masculino de la UEFA. Todos estos partidos a partir de las 12:00 del mediodía.En la eliminatoria del miércoles, el Linfield jugará ante La Fiorita, mientras que el Celtic espera al ganador en la segunda ronda.Alashkert - FC Santa ColomaVíkingur - Trepça '89Hibernians - FCI TallinnThe New Saints - EuropaLinfield - La FioritaSorteo de la segunda fase de clasificación (11/12 y 18/29 de julio)APOEL (CYP) - Dudelange (LUX)Zalgiris (LTU) - Ludogorets Razgrad (BUL)Qarabag (AZE) - Samtredia (GEO)Partizán (SRB) - Buducnost Podgorica (MNE)Hibernians (MLT)/FCI Tallinn (EST) - Salzburgo (AUT)Sheriff Tiraspol (MDA) - Kukes (ALB)Astana (KAZ) - Spartaks Jurmala (LVA)BATE Borisov (BLR) - Alashkert (ARM)/FC Santa Coloma (AND)Zilina (SVK) - Copenhague (DEN)Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Honved (HUN)Rijeka (CRO) - The New Saints (WAL)/Europa (GIB)Malmoe (SWE) - Vardar (MKD)Zrinjski (BIH) - Maribor (SVN)Dundalk (IRL) - Rosenborg (NOR)FH Hafnarfjoerdur (ISL) - Víkingur (FRO)/Trepça '89 (KOS)Linfield (NIR)/La Fiorita (SMR) - Celtic (SCO)IFK Mariehamn (FIN) - Legia de Varsovia (POL)