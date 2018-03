“Comanche” Mijangos da ultimatum al Chalatenango

El entrenador de Chalatenango, Carlos Marcelo Mijangos dijo haber dado un ultimátum a la dirigencia norteña porque no se le ha pagado la deuda pendiente. y ni el propietario del club, Francisco Peraza, ni el presidente del equipo, Fernando Alas, han logrado solventarle el dinero pendiente.

"El día de ayer (lunes) hablé con Peraza y los directivos ahí, más que todo él me había ofrecido que me iba a dar un poquito de lo que me deben para sugrafar algunos gastos en Guatemala y no fue así. Yo ya topé, ya pasé muchas humillaciones y vicisitudes", comentó el técnico chapín.

Mijangos fue ratificado el pasado viernes como entrenador de los chalatecos luego de no llegar a un acuerdo para finiquitar su contrato.

Miganjos agregó que "al solo regresen de vacaciones en la Federación (FESFUT) presentaré la demanda por los daños y perjuicios y las vicitudes que he pasado".

El entrenador del Chalate solo se presentará al partido ante el Alianza, en Chalatenango, este miércoles, si recibe el pago de lo que se le adeuda.