Columna: Las mujeres también somos futboleras 

Hace un año aproximadamente escribí sobre Jane Austen y sus novelas, por un aniversario de su fallecimiento, murió un 18 de julio de 1817. Más de 200 años y la británica no pasa de moda. Razones sobran. Siempre exaltando esa rebeldía, mujeres que rechazaban el matrimonio como el principal propósito de su existencia. Levante la mano quién se identifica. Son otros tiempos. Claro que la leí y, de hecho, “Orgullo y Prejuicio” me parece la adaptación del cine más precisa que he visto, con excepción de una sola escena, el resto es la misma canasta.

Pero tras una decepción temprana con el reciente lanzamiento de Netflix, sobre otra versión de “Persuasión”, mejor escribo esta columna. Ocho minutos y la puse en pausa. Resulta que Anne, la protagonista de la historia es una mujer soltera, que se enamoró una vez, y no se quedó con el sujeto en cuestión porque en la época georgiana un hombre sin dinero, propiedades o parientes acomodados era la peor cosa del mundo. Los terribles 1700. Porque el amor existe desde siempre. Y nadie anda preguntando esos detalles. ¿Por qué nos enamoramos? No es asunto de plata, sino de madera.

Hace mucho que las mujeres dejamos de ser adornos de sala. Salimos a trabajar, buscamos oportunidades, completamos diplomados y compramos nuestras propias cosas. Una televisión de 40 pulgadas para ver el fútbol del fin de semana. Matamos el tiempo libre con otras actividades mientras contamos los días que faltan para el mundial.

Sí, las mujeres también somos futboleras. Llenamos quinielas, vamos a los estadios, leemos deporte, hablamos en la mesa sobre la coyuntura de la Selecta o del equipo del pueblo. Nos ponemos una camiseta de la liga mayor y salimos a la calle. Tenemos historias. Sangre corriendo en las venas que nos hace compartir una pasión que no conoce de sexos. Herencia de un padre exseleccionado nacional que estuvo en la cancha cuando el River Plate le metió un gol a El Salvador en el Estadio Cuscatlán el 2 de agosto de 1987.

Pero también sufrimos la pausa. Esta que llena de incertidumbre a todo El Salvador mientras el deporte rey se paraliza. Somos una parte pequeña, los clientes apasionados que pagan un boleto, que aplauden y se llenan de euforia cuando el balón rueda por la cancha.

Ojalá resuelvan pronto los involucrados. Más que una distracción el fútbol conecta, mueve masas, deja historias, nos da alegrías. Vivimos en un país donde siempre pasan cosas que terminan por dividirnos, pero al final el fútbol es algo que une a sus seguidores.

Y no vamos a mencionar a quienes todavía rechazan este deporte y no lo entienden. Jane Austen dijo una vez: “La mitad del mundo no puede comprender los placeres de la otra mitad”. A mí me gusta desde que tenía cuatro años y mi papá me llevaba a verlo, 24 años después nos juntamos a cenar algunos sábados y disfrutamos la liga local.

Mientras mi historia de estadios cambió cuando mi abuelo enfermó de cáncer, el miedo me paralizó, su recuperación tomó un par de años, y solo el cáncer lo sacó de los estadios, dejó de jugar como portero en el papi fútbol o estar en la cancha como juez de línea. Ahora, fuerte como siempre, no se pierde nunca un juego de local de nuestro equipo y siempre que puedo vamos juntos. Él sigue el partido por la radio y yo veo Twitter. He visto bailar al abuelo después de un gol, emocionarse como un niño chiquito y también renegar. No es solo fútbol, es parte de estar vivo. Creo que Austen me entendería.