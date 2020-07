"Colorado" Reyes, fútbol y baile

Desde 2004 hasta la fecha, el uruguayo Juan Carlos "Colorado" Reyes se apegó a El Salvador. Hace 16 años llegó para ponerse la camisa de Isidro Metapán. En su ficha se testifica que su posición es delantero. Luego de jugar para los caleros pasó por Firpo, Juventud Independiente, 11 Municipal y hasta segunda categoría. Ahora, a un poco más de cinco años del retiro de las lides profesionales, el suramericano solo juega en el Papi Fútbol. Ostenta el título de clase A de AEFES. En 2015 fue asistente del timonel chileno, Héctor Jara, en las filas de Sonsonate.

Ya sin ese acento charrúa y en su léxico incluida la palabra "cabal" y el giro "va pues", para aprobar, "el Colorado" deja en claro que tiene una vida hecha en El Salvador. Con tres años acumulados sin visitar tierras charrúas, hace una pausa en una empresa para la que colabora y comienza a recordar su largo recorrido por este país.

Pero el paso en este país no solo ha sido solo fútbol para Reyes. También ha comprendido una intervención en un programa de baile. Cha cha cha, cumbia y salsa son sones a los que el charrúa puede moverse, sin contratiempos. No define tan bien como lo hace en cancha, pero sabe a lo que se mete. Nunca soslaya su paso por Bailando por un Sueño, tampoco que su pareja de baile fue Sharon Salazar, hija de Karmina, una esbelta bailarina nacional de de la década de los 90.

"A donde he ido he tratado de ser reconocido por las cosas buenas y no señalado. En 2010, en la tercera temporada, estuve en Bailando por un Sueño. Me nominaron en la quinta gala y en la sexta salí. Hemos hecho de todo un poco. Aproveché esa invitación que se me hizo en su momento por TCS. Me llamaron y me dijeron que si me animaba a salir como famoso en bailando por un sueño. En un principio, no quería porque decía que iba a ir a hacer el ridículo. Luego cuando vi el sueño, arreglar el techo de la casa de los ancianitos de Santa Tecla, acepté. Me dio sentimiento ver esas goteras que caían en las camas de los ancianitos. No ganamos, pero logramos arreglar el techo de los señores", dijo el suramericano en plática con EL GRÁFICO.

Festejo vaquero

Cerca de su retiro del ámbito profesional, de 2011 a 2013, Reyes se enfundó la camisa de Juventud Independiente. Había acordado en ese equipo que cada vez que marcara gol iba a festejar al estilo tejano, con un sombrero con el que iba a bailar a lo vaquero. "Un tal Wílber estaba cerca de la grada y me arrojaba un sombrero café. De vez en cuando nos escribimos con Wílber para recordar viejos tiempos. Él era número 1 de la barra", externó el charrúa.

En la actualidad, "Colorado" está yendo a ayudar a un amigo suyo, propietario de una empresa de productos comestibles. Asegura que está tranquilo en el país a la espera de una oportunidad para dirigir en primera división.

"Soy una persona optimista y a este país lo he visto sufrir mucho desde 2004 para acá y la verdad es que me encariñé bastante. Le debo mucho a este país, me abrió las puertas para jugar acá y eso lo valoro mucho. También traje a mis hijas en su momento. Ellas se regresaron, pero lo importante es que este país me gusta mucho a mí. Este es un país que siempre ha salido adelante.Tengo un hijo salvadoreño. Estoy feliz y tranquilo en este país", indicó el suramericano.